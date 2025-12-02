宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
川普總統11月27日於佛州與媒體談話。（路透）
宏都拉斯11月30日舉行總統大選，至12月1日持續緩慢開票中，獲川普總統支持的候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）與中間偏右自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）形成拉鋸，兩人得票率均略低於40%，一度僅相差500多票。選情膠著之際，川普突發文質疑宏國選舉委員會中止計票「試圖改變大選結果」，並嗆聲「若真是如此，等著付出地獄般嚴重代價」。

路透稍早報導，截至宏國當地時間12月1日中午，反對黨國家黨候選人阿斯夫拉以僅515票差距領先中間偏右自由黨候選人納斯拉亞，兩人得票率幾乎一樣；執政黨選人蒙卡達（Rixi Moncada）得票率約19%。

路透指出，由於選委會網站出現問題，目前尚不清楚實際已開出的票數。

川普在1日晚間在真實社群發文表示：「看來宏都拉斯試圖改變總統選舉結果，如果他們這麼做，將面臨地獄般嚴重代價！」

川普在文中指出，負責計票的宏國選委會在當地11月30日午夜突然停止計票，而當時顯示阿斯夫拉以500多票微幅差距領先納斯拉亞。

川普說：「他們只完成47%計票便中止開票，選委會必須完成計票作業，數十萬名宏國選民的選票必須被計入。民主必須獲勝！」

阿斯夫拉與納斯拉亞皆拋出可能與中國斷交、恢復與台灣邦交的主張，大選結果受到台灣高度關注。

川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
華府國民兵遇襲反應，川普政府要嚴審嚴批新移民的各種申請程序與福利申領。財政部長貝森特日前表示明年起要切斷所有非公民的政府援助。(美聯社)

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

2025-12-01 05:15
圖為川普總統在紐約市的歸化公民的儀式上，透過視頻恭喜新公民。(路透)

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

2025-12-01 01:24
川普27日對美軍發表視訊談話後，和媒體記者交談。 (美聯社)

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

2025-11-27 23:00
中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20

