戰爭威脅+不信任馬杜洛政府 委內瑞拉人民心惶惶

編譯高詣軒／綜合報導
川普總統上周宣稱要關閉委內瑞拉空域後，委內瑞拉首都卡拉卡斯的街頭，民眾照常閒逛。(路透)
川普總統上周宣稱要關閉委內瑞拉空域後，委內瑞拉首都卡拉卡斯的街頭，民眾照常閒逛。(路透)

華盛頓郵報11月29日報導，委內瑞拉人民已正試圖為美國攻擊做準備。他們一邊面臨川普總統的威脅，一邊又是無法信任的馬杜洛政府，生活朝不保夕，無從得知未來發展。一名當地婦女坦言，這種不確定性正將她逼入絕境。

上周某一天，幾架美軍戰機曾經護送一架戰略轟炸機飛近委內瑞拉的沿岸，委內瑞拉官媒也播出委國軍人對空鳴槍的畫面；首都卡拉卡斯(Caracas)東部的一家超市，則擠滿正搶購物資的民眾。隔天委內瑞拉空域和首都又恢復平靜。

一名委內瑞拉婦女說，11月24日的首都街上一度空無一人，但過兩天國家又恢復正常。她直言，馬杜洛政府「是操弄民眾情緒的高手，並淡化任何可能代表他政權終結的可信威脅」。

委內瑞拉人民面臨美國攻擊威脅，又不信任馬杜洛政府能提供準確資訊，這種不安、疲憊的狀態讓部分民眾希望若有事要發生，那就趕快發生。

委內瑞拉人民原本更關注的是每天生計。在蘊藏豐富石油資源的委內瑞拉，民眾長年飽受專制社會主義政府經濟管理不善及政治壓迫之苦，通貨膨脹率和失業率均高，水、食品、藥品和能源的供應也不可靠，政治迫害還普遍發生。

但近幾周事態加速發展。美國聯邦航空總署(FAA)11月21日示警，委內瑞拉和其周邊的安全情勢惡化、軍事活動升高後，委內瑞拉同月26日已撤銷六家主要國際航空公司營運許可。上述婦女就是旅行計畫被迫擱置的眾多旅客之一，她說這次旅行已計畫很久，「我幾個孩子都哭了。我已一年沒見到我姊妹」。

川普11月29日在社媒發文表示，委內瑞拉空域應視為關閉後，卡拉卡斯附近的西蒙波利瓦國際機場出現接機民眾焦急等待，但本該抵達的航班遲未起飛；在該機場出發層，行李打包和餐飲服務區旅客也比平日少很多。

一名在卡拉卡斯從業的廚師也抱怨，「每次美國開口，我們就開始燃起希望。我們覺得事情或許真的可能發生，馬杜洛終於將下台。但什麼也沒發生」。

委內瑞拉 川普 石油

