美國兵臨城下 委內瑞拉若換政權…外界憂會分裂動盪

委內瑞拉傘兵11月29日在該國北部馬拉凱的空軍基地，準備在航空產業展覽活動中表演。(美聯社)

川普 總統第一任時就視委內瑞拉 總統馬杜洛為獨裁者，數度對委國祭出經濟制裁，包含對委國國營石油公司PDVSA祭出嚴厲的金融制裁，擬藉以推翻馬杜洛政府。紐約時報此前報導，若馬杜洛最終被迫下台，外界關切委國軍方是否會轉而支持臨時政府，以及軍方是否分裂成不同派系，以爭奪走私與非法採礦利益。

美委關係陷入冰凍多年，川普第一任的2017年就宣布制裁馬杜洛，2019年1月更承認委國反對派領袖瓜伊多為委國臨時總統，使美委外交關係完全破裂。2019年時任白宮國安顧問的波頓公開支持瓜伊多號召委國軍方「起義」推翻馬杜洛，即川普政府一貫不承認馬杜洛2018年宣稱自己當選連任的立場，質疑有嚴重選舉舞弊。

2021年1月，川普第一任即將結束前夕，時任國務卿的龐培歐，將古巴 重新列入資助恐怖主義的黑名單，理由之一就是古巴讓馬杜洛得以持續掌權，並製造國際恐怖分子得以在委國境內生存且壯大的環境。

去年7月，馬杜洛贏得第三個六年任期，選舉結果仍被國內反對派及國際社會高度質疑。

同年11月川普當選，尼加拉瓜前駐美洲國家組織大使麥克菲爾茲表示，川普政府外交策略深受前總統尼克森及雷根影響，川普將延續尼克森1970年代的外交策略，強調以不可預測的行動嚇阻對手；川普也深受雷根「和平靠實力」信念的啟發，側重於在拉美展現美國實力。

例如川普揚言不惜動武收回巴拿馬運河的言論，他第二任將對委內瑞拉、古巴和尼加拉瓜等拉美威權國家採取「零容忍」政策。現任國務卿魯比歐為古巴裔，長期對拉美的左翼政府持強烈反對和強硬立場，也直言不諱主張推翻馬杜洛。但紐約時報報導，外界關切委國軍方是否因此分裂成不同派

委國前檢察官蒙達拉認為，委國與利比亞及敘利亞等國不同，利、敘兩國在獨裁者被罷黜或逃亡後，陷入內戰或宗派衝突，但這兩國原本就存在深刻的宗教或族群分裂，委國則並非如此。