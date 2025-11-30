美烏佛州會談 2問題未解決 美特使今赴莫斯科斡旋

美國與烏克蘭官員及代表11月30日在佛州舉行俄烏停戰計畫會談。左為美國國務卿魯比歐，右為烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書烏梅洛夫。(美聯社)

金融時報報導，美國與烏克蘭 11月30日在佛州舉行俄烏停戰計畫會談，內容涵蓋烏克蘭大選時間表、俄烏領土交換，至於西方對基輔的安全保證及俄羅斯在烏克蘭占領區主權尚未有共識。雙方官員表示這次會談「艱難但富有成果」，美國總統川普女婿庫許納 與白宮特使威科夫12月1日將赴俄羅斯斡旋。

這次參與會談的美方代表包括魯比歐 、威科夫與庫許納；烏方則由國家安全與國防事務委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）率團。

魯比歐結束會談後表示：「仍有許多工作要做。不過今天再度達成富有成效且有用的磋商，我認為又取得更多進展。」他並補充，這場談判「不僅關乎結束戰爭的條件，也關乎為烏克蘭奠定長期繁榮基礎的條件」。

烏梅洛夫也形容這場會議「艱難但富有成果」，並補充指出，在「邁向建立公正和平的道路上」已取得「重大進展」。

華爾街日報引述一名美國資深官員透露，會談內容涵蓋烏克蘭可能舉行新選舉的時間表，以及俄烏可能進行的領土交換。其他關鍵議題則仍未解決，包括美國與西方國家對烏克蘭的安全保證，以及克里姆林宮是否會繼續要求國際承認其自2022年全面入侵以來所奪取的烏克蘭領土。