川普一篇文封鎖委內瑞拉領空 遭批「殖民主義威脅」

記者胡玉立／綜合報導
川普在社媒發文稱，委內瑞拉領空應被視為「完全關閉」，引發爭議。(美聯社)
川普總統29日在社媒發文表示，委內瑞拉上方及周邊空域應被視為「完全關閉」，但他沒有提供更多細節說明。路透聯繫的美國官員對川普強制關閉委國領空的軍事行動聲明感到驚訝，稱毫不知情。五角大廈和白宮均未提供進一步解釋。

但這項宣布已在委國首都加拉加斯(Caracas)引發焦慮困惑；委國政府同日下午譴責川普言論，稱此為「殖民主義威脅」，違反國際法。

川普在其自創社媒平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「致所有航空公司、飛行員、毒販和人口販子，請視『委內瑞拉上空及周邊空域為完全關閉』。」

委國聲明指稱，美國總統的聲明「代表一種單邊任意敵對行徑，與國際法原則不符」。伊朗國家通訊社伊通社報導，伊朗譴責川普的聲明「嚴重違反國際法，並對全球航空安全構成威脅」。

美國聯邦航空管理局(FAA)上周甫發出警告，指委內瑞拉「安全局勢惡化，且境內或周邊軍事活動加劇」，主要航空公司飛越委內瑞拉時，面臨「潛在危險」。FAA發出警告後，六家主要國際航空公司暫停了飛往委內瑞拉的航班。委內瑞拉為此吊銷了這六家主要國際航空公司的營運許可。

川普政府近來對委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)政府，持續加大施壓力道。馬杜洛自2013年以來持續在委國掌權。

路透報導，儘管馬杜洛再三否認，川普政府仍認為馬杜洛在向美國提供非法致死毒品方面扮演一定角色，因此一直在權衡各種打擊馬杜洛政府的可能選項，其中包括推翻馬杜羅政權、在加勒比海地區大規模集結兵力等等。

美軍最近這三個月持續打擊委內瑞拉沿海疑似販毒船，現在準備展開新一輪行動。川普也授權中央情報局在委國進行秘密行動。本周稍早，川普向軍方人員表示，美國會「很快」開始地面行動，打擊委內瑞拉毒品走私犯。

曾在1998年至1999年指揮伊拉克北部禁飛區的退役空軍中將德普圖拉(David Deptula)表示，川普29日的聲明引發了更多疑惑。他說，若要關閉委國空域、設立禁航區，需要大量資源和周密計畫；「細節決定成敗。」

委內瑞拉總統馬杜洛。（路透）
