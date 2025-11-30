委內瑞拉遭美軍力施壓 中俄盟友支持「只出一張嘴」

委內瑞拉在過去20年積極拉攏中國、俄羅斯等國家，圖為2017年俄羅斯總統普亭（右）在莫斯科克里姆林宮與委內瑞拉總統馬杜洛會面。（美聯社資料照片）

過去20年委內瑞拉 在全球積極結交反美盟友，如俄羅斯、中國、古巴、伊朗，希望能建立一個能對抗美國的新世界秩序，然而事與願違。川普政府今年以掃毒為由動用軍力施壓委內瑞拉時，這些所謂的盟友除了在口頭上表達支持外，幾乎沒有實際行動，他們不是因戰爭而實力大減，就是忙於貿易談判。

華爾街日報29日報導，華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)研究員柏格(Ryan Berg)表示，這些被稱為「威權主義軸心」(axis of authoritarianism)的國家在和平時期看起來非常強大，但它在面臨危難之際卻顯得有些空洞。

委內瑞拉前總統查維斯(Hugo Chávez)時代，該國憑藉龐大石油和礦產資源與美國的對手建立經貿與政治關係，如委內瑞拉從中國銀行業貸款數十億元，用於住房、電信、基礎建設，再「以油償貸」；古巴則以醫療團隊、軍事顧問換取廉價石油，協助鎮壓委內瑞拉軍方；伊朗幫助委國建立小型汽車製造廠，白俄羅斯 則幫忙興建磚廠。

然而馬杜洛(Nicolás Maduro)於2013年上任後，石油產量下滑、內亂使得經濟陷入崩潰，前述友邦開始質疑種種援助是否付諸流水。

觀察委內瑞拉的分析人士指出，其盟友基本上無力對抗美國。古巴、伊朗、尼加拉瓜等緊密夥伴的經濟自身難保；最強的兩個盟友是中國與俄羅斯，過去提供委國軍事裝備、維護、訓練，以及經濟援助，甚至有消息傳出俄國 正幫助委國準備加勒比海的防禦行動，協助維修飛機和地對空導彈系統。

但俄中各自面臨挑戰，不再投入處理委內瑞拉的安全問題。俄國陷於烏克蘭戰爭的高昂成本，中國則面臨經濟疲弱的壓力，且美國對委內瑞拉實施金融制裁，其他國家若伸出援手將一併陷入更複雜的處境。俄中也正在和川普政府談判外交或貿易協議，沒有動機在委內瑞拉問題上耗費政治資本。