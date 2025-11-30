俄烏和平計畫最快今敲定 敏感時機下澤倫斯基幕僚長涉貪請辭

烏克蘭官員赴美磋商和平計畫，值此敏感時機，澤倫斯基(見圖)的左右手卻因涉貪請辭。（歐新社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)28日證實該國官員赴美磋商和平計畫，希望30日能敲定成果；但在此敏感時刻，長期倚賴的左右手因涉貪請辭，讓澤倫斯基飽受國內外壓力。

據路透報導，澤倫斯基在社群媒體X平台發文證實，國安與國防委員會主席烏梅洛夫(Rustem Umerov)率領的代表團前往美國，繼續磋商結束俄烏戰爭協議，以便「迅速具體擬定結束戰爭所需步驟」，預估會談成果最快30日「敲定」。

同時有美國官員透露，國務卿魯比歐(Marco Rubio)、白宮特使威科夫(Steve Witkoff)和總統川普女婿庫許納(Jared Kushner)將在佛羅里達州會晤烏克蘭官員。

另一方面，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)也訂於12月1日在巴黎與澤倫斯基舉行會談，法國外長巴霍(Jean-Noel Barrot)強調：「只要普亭 (Vladimir Putin)放棄透過先征服烏克蘭進而重建蘇聯帝國的幻想，和平觸手可及。」並警告「普亭必須接受停火，否則將面臨新制裁」。

就在俄烏和談敏感時刻，澤倫斯基幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)住所28日遭到烏克蘭國家肅貪局(NABU)與肅貪專責檢察署(SAPO)搜索，當天宣布請辭，葉爾馬克因為烏克蘭國營核能公司爆出收受達1億元回扣的醜聞，面臨下台壓力。

根據報導，葉爾馬克是澤倫斯基長期親信，兩人於2010年代初期相識，當時澤倫斯基還是演員，葉爾馬克則是娛樂圈律師，2019年澤倫斯基當選總統，被任命為高階顧問，隔年晉升總統幕僚長；2022年2月俄烏開戰初期，葉爾馬克成為對美窗口，被拜登政府稱為「操盤手」，連烏克蘭人與西方官員也視他為「烏克蘭副總統」。

不過葉爾馬克身為首席談判代表卻捲入貪腐疑雲，請辭可能是為澤倫斯基設下停損點，防止國會進行不信任投票，紐約時報指出，葉爾馬克去職勢必波及新一輪外交互動，華盛頓郵報也認為澤倫斯基政權恐更加孤立無援。