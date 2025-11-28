打擊運毒船內幕／赫塞斯下「格殺令」 美軍二度攻擊炸死倖存者

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
川普10月14日在「真實社群」上公布的解密影像，顯示一艘疑似運毒船隻遭美軍擊沉。(路透)
華盛頓郵報28日引述兩2名知情人士獨家報導，川普政府9月2日對西半球疑似毒販展開軍事行動、發動首波攻擊時，監督此次行動的特戰指揮官為遵從國防部長赫塞斯的口頭指示，下令進行第二次打擊，2名倖存者隨後被炸得粉碎。其中一名知情人士說，赫塞斯的命令是「殺死所有人」。

根據報導，美方監視飛機追蹤這艘船的時間越久，指揮中心的情報分析員就越相信船上11人正運送毒品，赫塞斯下達口頭指令。一枚飛彈從呼嘯而過，擊中船隻，整艘船陷入火海。指揮官透過無人機直播畫面觀察數分鐘，卻在濃煙散去時震驚地看到兩名生還者。為遵從赫塞斯的口頭指示，指揮官下令進行第二次打擊，2人最終在水中遭炸死。

The Intercept最先報導生還者在第二次打擊中喪命。4名直接知情人士向華郵表示，隸屬美國聯合特種作戰司令部（JSOC）指揮的菁英反恐小組海豹六隊領導此次攻擊，時任JSOC司令布拉德利（Frank M. Bradley）則在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）負責監督行動。

2名知情人士透露，布拉德利在安全電話會議上表示，生還者仍是合法目標，因為他們理論上可能呼叫其他毒販前來接應他們及其貨物，並下令執行第二次打擊，以履行赫塞斯的格殺令。美國總統川普當天稍晚發布經過刪減的29秒影像，顯示無人機監視攻擊過程，但未包含隨後對生還者的打擊。

一名觀看直播的知情人士表示，如果公開當時2名生還者被擊斃的影片將震驚外界。布拉德利6月即獲提名晉升上將並派任美國特種作戰司令部（USSOCOM）司令，10月3日正式接任，統管軍中各精英單位。

赫塞斯的命令過去從未被揭露，使這場針對疑似毒販的致命行動增添新的爭議。3名知情人士指出，作戰規範在此次事件後已調整為「若疑似毒販倖存，應予救援」。目前尚不清楚此規範何時、由誰下達。

五角大樓首席發言人帕內爾（Sean Parnell）拒絕對赫塞斯的命令及特種作戰部隊參與的其他行動細節作評論。他在聲明中表示：「這整個敘述完全是假的。瓦解毒品恐怖主義和保護國土免受致命毒品侵害的行動，取得壓倒性成功。」

