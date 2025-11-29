我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

防長令格殺勿論 美軍開火炸死運毒船生還者 學者：構成戰爭罪

記者胡玉立／綜合報導
傳出國防部長赫塞斯對所謂運毒船上的人，下令格殺勿論，致使美軍二度開火炸死船上的生還者。(路透)
傳出國防部長赫塞斯對所謂運毒船上的人，下令格殺勿論，致使美軍二度開火炸死船上的生還者。(路透)

華盛頓郵報調查報導，知情人士透露，9月2日川普政府在西半球首度攻擊運毒船時，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)下達口頭指令，要求「格殺勿論」。美軍對該船開砲使其陷入熊熊大火，待煙霧散去，發現還有兩名生還者在水中緊抓著冒煙殘板，監督該次攻擊的特種作戰司令為了遵守赫塞斯的命令下令二度開火，結果兩名生還者被炸得粉碎。

部分現任和前任美國官員及戰爭法專家表示，五角大廈的致命攻擊行動實屬非法；即使川普政府試圖辯駁，但所謂販毒者並未對美國構成迫在眉睫的攻擊威脅，他們與美國之間不存在「武裝衝突」。相關攻擊行動迄今已造成80多人死亡，直接參與美軍攻擊行動者，未來可能面臨起訴。

川普總統日前發布一段影片，聲稱美軍襲擊這艘從委內瑞拉開往美國的運毒船。現傳出國防...
川普總統日前發布一段影片，聲稱美軍襲擊這艘從委內瑞拉開往美國的運毒船。現傳出國防部長赫塞斯下令格殺勿論，美軍二度開火炸死船上的生還者。(路透)

曾在美軍反恐行動高峰期擔任特種作戰部隊顧問七年的前軍事律師、喬治城大學法學院國家安全法項目主任亨特利(Todd Huntley)表示，由於美國和販毒者之間不存在合法戰爭，殺死船上任何人「都等於謀殺」。

亨特利並指出，就算是美國與販毒集團處於戰爭狀態，在船上人員失去戰鬥能力後，下令將他們全部擊斃，「本質上就是下令不留活口，這構成戰爭罪」。

五角大廈首席發言人帕尼爾(Sean Parnell)拒絕回答有關赫塞斯下令及相關行動細節問題。但帕尼爾聲明表示，「前述說法完全錯誤。政府持續打擊毒品恐怖主義和保護國土免受致命毒品侵害的行動，取得巨大成功。」

華郵報導，美軍指揮中心情報分析人員確信，第一艘被攻擊的運毒船上有11人在運送毒品。攻擊發生後數周，川普政府通知國會，指美國正與「特定恐怖組織」進行「非國際性武裝衝突」。司法部法律顧問辦公室聲稱，由於美國處於武裝衝突中，因此參與軍事打擊且執行符合戰爭法命令的人員，不會受到起訴。

亨特利表示，「這就是武裝衝突法的弊端之一；使用武力的國家，集法官、陪審團和劊子手於一身。」

華郵報導，首次攻擊後，五角大廈在加勒比海和東太平洋至少另外擊沉22艘船隻，其中包括一艘半潛艇在內，造成71名涉嫌運毒者死亡。

五角大廈 赫塞斯 川普

上一則

川普：永久暫停第3世界國家移民 終止給非美公民福利

下一則

路透：北京寄望2028台美大選有利和統 台北受威脅或減

延伸閱讀

2名國民兵華府遭槍擊 現場民眾：兩聲槍響 接著疑自動武器連發

2名國民兵華府遭槍擊 現場民眾：兩聲槍響 接著疑自動武器連發
美防長：美軍在東太平洋打擊2艘運毒船 擊斃6名毒販

美防長：美軍在東太平洋打擊2艘運毒船 擊斃6名毒販
赫塞斯：對盟友的軍購程序必須加速 要達到「戰時」要求

赫塞斯：對盟友的軍購程序必須加速 要達到「戰時」要求
防長赫塞斯宣布改革武器採購、加速對外軍售交付速度

防長赫塞斯宣布改革武器採購、加速對外軍售交付速度

熱門新聞

川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
川普27日對美軍發表視訊談話後，和媒體記者交談。 (美聯社)

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

2025-11-27 23:00
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
美國外交官奉命向歐洲等盟友提出關切，說明「有移民背景的人跟暴力犯罪有關」，希望盟邦像美國一樣展開大規模遣返行動。（美聯社）

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

2025-11-27 10:40

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗