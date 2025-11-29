防長令格殺勿論 美軍開火炸死運毒船生還者 學者：構成戰爭罪

傳出國防部長赫塞斯對所謂運毒船上的人，下令格殺勿論，致使美軍二度開火炸死船上的生還者。(路透)

華盛頓郵報調查報導，知情人士透露，9月2日川普 政府在西半球首度攻擊運毒船時，國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)下達口頭指令，要求「格殺勿論」。美軍對該船開砲使其陷入熊熊大火，待煙霧散去，發現還有兩名生還者在水中緊抓著冒煙殘板，監督該次攻擊的特種作戰司令為了遵守赫塞斯的命令下令二度開火，結果兩名生還者被炸得粉碎。

部分現任和前任美國官員及戰爭法專家表示，五角大廈 的致命攻擊行動實屬非法；即使川普政府試圖辯駁，但所謂販毒者並未對美國構成迫在眉睫的攻擊威脅，他們與美國之間不存在「武裝衝突」。相關攻擊行動迄今已造成80多人死亡，直接參與美軍攻擊行動者，未來可能面臨起訴。

川普總統日前發布一段影片，聲稱美軍襲擊這艘從委內瑞拉開往美國的運毒船。現傳出國防部長赫塞斯下令格殺勿論，美軍二度開火炸死船上的生還者。(路透)

曾在美軍反恐行動高峰期擔任特種作戰部隊顧問七年的前軍事律師、喬治城大學法學院國家安全法項目主任亨特利(Todd Huntley)表示，由於美國和販毒者之間不存在合法戰爭，殺死船上任何人「都等於謀殺」。

亨特利並指出，就算是美國與販毒集團處於戰爭狀態，在船上人員失去戰鬥能力後，下令將他們全部擊斃，「本質上就是下令不留活口，這構成戰爭罪」。

五角大廈首席發言人帕尼爾(Sean Parnell)拒絕回答有關赫塞斯下令及相關行動細節問題。但帕尼爾聲明表示，「前述說法完全錯誤。政府持續打擊毒品恐怖主義和保護國土免受致命毒品侵害的行動，取得巨大成功。」

華郵報導，美軍指揮中心情報分析人員確信，第一艘被攻擊的運毒船上有11人在運送毒品。攻擊發生後數周，川普政府通知國會，指美國正與「特定恐怖組織」進行「非國際性武裝衝突」。司法部法律顧問辦公室聲稱，由於美國處於武裝衝突中，因此參與軍事打擊且執行符合戰爭法命令的人員，不會受到起訴。

亨特利表示，「這就是武裝衝突法的弊端之一；使用武力的國家，集法官、陪審團和劊子手於一身。」

華郵報導，首次攻擊後，五角大廈在加勒比海和東太平洋至少另外擊沉22艘船隻，其中包括一艘半潛艇在內，造成71名涉嫌運毒者死亡。