美歐加速無人機供應鏈多元化 台灣納合作行列 但10年內挑戰仍大

編譯季晶晶／即時報導
美國及歐洲正加速無人機供應鏈多元化努力。示意圖。（路透）
美國及歐洲正加速無人機供應鏈多元化努力。示意圖。（路透）

英國陸軍上尉克勞福德（Hugo Crawford）當年奉令為他的營建立無人機戰力時，因經費有限，首批採購的全是廉價的中國製多旋翼無人機，那時沒人質疑。如今，他退伍擔任美國無人機製造商Neros歐洲區業務成長部門主管，向烏克蘭、美軍，以及包括英國在內至少三個北約國家供應無人機。西方國家防衛科技大量仰賴中國零組件一事，卻成為熱議的大問題。

儘管陷於戰火的烏克蘭政府強調，無人機使用中國零組件是別無選擇，但五角大廈與其他西方盟友急於降低依賴，深怕在重大衝突時造成災難性後果。

路透報導，根據克勞福德的描述，美方會「拆解每一架無人機，放大晶片，看所有零件來源」，確保不會有來自中國、俄羅斯、北韓等潛在敵對國家的關鍵零組件。

中國是最大供應來源。美國智庫大西洋理事會估計，直到2024年，中國在全球無人機市場的占有率達到八成，不論整機製造或零件供應皆然。即使英國、烏克蘭、波蘭與台灣攜手合作，嘗試降低依賴程度，但成效有限。

美、歐對中國的依賴還延伸至稀土金屬及化學原料。中國控制全球80%到90%的稀土出口與精煉能力，歐洲即使努力回收並尋找替代來源，也只能獲得零星供應。

美歐已在今年下半年加速供應鏈多元化。Neros計畫提升無人機年產量，由原本的數千架增加到明（2026）年底超過10萬架。該公司有一款小型攻擊無人機已獲美國官方認可。其他美國防衛科技公司也在努力降低對中國的依賴，但他們的成本高、產量低，常常競爭不過大陸產品。

烏克蘭科技創業者Eveline Buchatskiy表示，很難找到非中國製的監控與攻擊系統鏡頭等基礎零件。

烏國科技專家還說，中國雖未為俄羅斯或烏克蘭製造完整武器系統，但利用戰爭測試零組件與材料。

美國及其盟國想快速重整軍備的努力明顯遇阻。供應鏈多元化的努力恐需時多年才能見效。在這段期間，企業與政府只能「爭取時間」，在風險與需求間做出艱難取捨。

路透還指出，對全球供應鏈的潛在衝擊也可能來自台灣。台灣擁有全球高達90%的先進晶片產能，任何戰事都可能立即影響全球電子與軍事供應。

雖然降低依賴的競賽已經展開，但路透評論，若衝突發生在未來十年間，西方可能很難真正做好準備。

無人機 烏克蘭 供應鏈

