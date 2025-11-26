我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港宏福苑大火駭人 1圖看懂火場逃生「勿搭電梯別躲浴室」

香港大火為何如此嚴重？「三大殺手」釀災

多明尼加挺美國掃毒 提供空軍基地與機場作後勤

中央社26日即時報導
美國國防部長赫格塞斯(左)訪問聖多明哥，多明尼加總統阿比納德(右)表示已授權美國使用其空軍基地與機場，作為打擊涉販毒品集團的任務之用。(歐新社)
美國國防部長赫格塞斯(左)訪問聖多明哥，多明尼加總統阿比納德(右)表示已授權美國使用其空軍基地與機場，作為打擊涉販毒品集團的任務之用。(歐新社)

（中央社聖多明哥26日綜合外電報導）多明尼加今天表示，將允許美國使用其空軍基地與機場，作為打擊涉販毒品集團的任務之用。迄今為止，美國這項備受爭議的行動已造成80多人死亡。

綜合法新社與美聯社報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在訪問多明尼加首都聖多明哥（Santo Domingo）期間宣布此項消息。華盛頓指控委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）領導販毒集團，正尋求強化對他的壓力。

多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）在記者會表示，「我們已授權美國，在有限時間內，使用聖伊西卓（San Isidro）空軍基地與美洲（Las Americas）國際機場內的限制區域，以為飛機後勤之用。」

多明尼加將提供上述設施供加油，以及設備、人員運輸，共同出席記者會的赫格塞斯證實「美軍與飛機的臨時部署」，並表示美國對掃毒任務「極其重視」。

赫格塞斯說，「打擊毒品恐怖分子的戰爭中，我們願意主動出擊，以一種能改變整個區域格局的方式採取攻勢，相信這能為我們伙伴帶來安全、穩定與保障」。

「我們必須以強硬與迅速行動來面對毒品恐怖分子及其非法活動。這是他們唯一能聽懂的語言。」

多明尼加總統辦公室在未開放提問的記者會後，公布此合作的更多細節。聲明指出，數架KC-135加油機將進駐用以支援空中巡邏，藉此強化大範圍海空域監控與攔截能力。

聲明也指出，「它們也將為伙伴國家的飛機提供加油服務，以確保監控已確認的非法走私活動，持續偵測與追蹤作業。」

C-130運輸機則將協助醫療後送、消防、氣象偵察與災害救援。

阿比納德指出，得益於與美國緊密合作，過去5年，多明尼加每年查獲的毒品總量，幾乎是前10年的10倍。

委內瑞拉

上一則

美正式延長178項中國商品關稅豁免 醫療與太陽能製造設備入列

延伸閱讀

台提國防特別預算 美國務院：支持獲取關鍵防衛能力

台提國防特別預算 美國務院：支持獲取關鍵防衛能力
拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停
通話遭外洩 俄羅斯外交顧問將與美國特使商議

通話遭外洩 俄羅斯外交顧問將與美國特使商議
路透：川普與台洽商貿易協議 台積電投資並代訓美員工

路透：川普與台洽商貿易協議 台積電投資並代訓美員工

熱門新聞

中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
川普總統昨日身穿黑色羊毛大衣、搭配酒紅色圍巾。(路透)

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

2025-11-23 17:05
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04
川普總統9月推出金卡構想，外籍人士可以捐出巨款方式，購買美國永久居留權。現已正式擬出申請辦法，預定12月18日實施。(美聯社)

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

2025-11-23 04:34

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位