聯合國口水戰延燒 日本致函駁斥中國說法「毫無根據」

中日兩國緊張氣氛延伸至聯合國，兩國紛紛向會員國強調己方立場。圖為日本駐聯合國大使山崎和之。(美聯社)

日本 常駐聯合國 代表山崎和之(Yamazaki Kazuyuki)24日駁斥中國致聯合國信函，該信函指責日本威脅將在「台灣有事」時進行武力干預；山崎和之指該信函說法「與事實不符，毫無根據」。

中國駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)，批評日本首相高市早苗(Sanae Takaichi) 7日在日本國會答辯時的言論「嚴重違反國際法和國際關係基本準則」，並警告日方若膽敢以武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中國將堅決行使聯合國憲章賦予的自衛權。該函還以聯合國大會正式文件向所有會員國散發。

路透報導，山崎和之在同樣致古特瑞斯的信中反駁指出，日本基本政策是「被動防禦」，日本對於可行使「集體自衛權」的情況有明確且嚴格的定義，「中國聲稱日本會在尚未遭受武力攻擊時就行使自衛權，這種說法是錯誤的。」

日方信函還表示，台灣議題應「透過對話以和平方式解決」，並批評中國對日施壓的威嚇措施「應受國際社會反對」。日本也已要求該函作為聯合國大會正式文件向全體會員國發放。

傅聰的信函是中國政府迄今對高市早苗的最強烈批評。高市10月剛就任首相；她11月7日在國會答辯時提出警告說，台海爆發衝突可能構成日本得以行使集體自衛權的「存亡危機事態」，這段言論引發北京外交抗議。

中國在信中指出，中日關係正處於多年來最緊張時期，高市言論「嚴重損害」中日貿易合作。與此同時，日本音樂家在中國的演出也突然被取消。

在中日關係交惡之際，中國國家主席習近平24日罕見致電川普 總統討論台灣，川普則把話題帶到烏克蘭。中國官方媒體報導，川普對習近平說，美國了解台灣問題對中國的重要性。

高市25日表示，她與川普通了電話。這是中日關係緊繃後，高市與川普首次通話。高市指出，川普告訴她，可以隨時打電話給他；川普還向她解釋美中關係近期現況，其中包括他24日與習近平的通話。