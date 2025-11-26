19點和平協議恐遭拒 川普派特使赴莫斯科斡旋

突圍俄羅斯總統普亭(左)今年8月在莫斯科會見川普特使威科夫(右)。（路透）

美國支持的19點俄烏和平協議可能遭俄國拒絕，川普 派特使威科夫(Steve Witkoff)前往莫斯科與俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)會商；白宮25日表示，美俄烏三方需要進一步磋商，努力達成終戰協議。

美國官員25日證實，烏克蘭 同意一項新的19點協議，但是該協議在敏感的烏克蘭領土爭議和美國安全保障方面，讓美烏有最終決定權，對俄國較不利。

俄國外交部長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)關切，若該計畫「抹煞普亭總統8月在阿拉斯加峰會上與川普達成的關鍵共識，情況可能徹底改變」。

川普25日透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道，「最初由美國起草的28點和平計畫已經過微調，並採納雙方的其他意見，目前僅剩少數分歧。」

川普透露，他已派遣談成加薩(Gaza)和平協議的威科夫赴俄會見普亭，並表示「我期待盡快與(烏克蘭)澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)總統和普亭總統會晤，前提是達成終戰協議」。

「華盛頓郵報」報導，一位烏克蘭資深官員25日透露，澤倫斯基希望最快能在感恩節周末見川普。

媒體報導，澤倫斯基已接受新版協議條款，提高結束俄烏血腥戰事的希望，但眾人關切普亭可能會拒絕新協議。

修正版的19點協議不再保證特赦戰爭期間的暴行，基輔同意限縮軍隊規模在80萬人以內，提議割讓頓巴斯部分地區，並強制基輔在100天內舉辦大選。

澤倫斯基透過「X平台」發文證實，與美方的會談仍在進行，「感謝美國所做的一切努力，尤其感謝川普總統」。

川普的另一名特使、美國陸軍部長德里斯科(Daniel Driscoll)24日在阿拉伯聯合大公國密會俄方代表；一位美國官員透露，此次會談是在德里斯科上周末在日內瓦與烏方會談後進行，旨在推動和平進程。

華郵報導，川普派威科夫訪俄會晤普亭，而德里斯科負責與烏方磋商。

德里斯科的發言人陶伯特中校(Jeff Tolbert)表示，25日在阿布達比與俄方代表的會談「進展順利，我們保持樂觀」。

白宮25日表示，在尋求俄烏終戰的談判中，剩下的棘手問題「並非不能克服」，但需要更多討論。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)在X平台發文寫道，「美國在推動和平協議上已取得重大進展，有些棘手但並非不能克服的微小細節須釐清，這需要烏克蘭、俄羅斯及美國進一步磋商。」

有線電視新聞網(CNN)報導，李維特的說法呼應國務卿魯比歐(Marco Rubio)23日在日內瓦的論述。魯比歐當時說：「尚未解決的問題並非無法克服，我們只是需要更多時間。」