我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

開啟止戰or又無疾而終 川普俄烏方案前因後果一覽

中央社／華盛頓24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統。(路透)
川普總統。(路透)

川普政府上周公布一份28點俄烏和平方案，因內容被視為太偏俄羅斯而讓烏克蘭與歐洲跳腳。經與歐、烏協商後，美方坦言內容已應烏方修改，但如此一來俄方接受的可能性大減。

以下綜合紐約時報、華盛頓郵報、華爾街日報、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBC News）等相關報導與分析，整理這次川普推出和平方案盼重啟俄烏和平進程的來龍去脈。

加薩10月停火 川普想打鐵趁熱

川普今年一整年都在推動想結束俄烏戰爭。但截至上個月，盡管川普與俄羅斯總統普亭通八次電話、白宮特使威科夫（Steve Witkoff）與普亭會面五次，甚至川普與普亭還在阿拉斯加面對面峰會，卻始終不見成果。

但在加薩和平談判10月初達成協議後，白宮再次推動俄烏和平努力。白宮官員透露，深度參與加薩談判的川普女婿庫許納（Jared Kushner）與威科夫建議，應趁著中東成功經驗起草俄烏和平協議，川普對此「開了綠燈」。

庫許納、威科夫扮推手 范斯著力亦深

庫許納與威科夫10月下旬於邁阿密會見俄國特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev），本月稍早又與烏克蘭總統澤倫斯基的國家安全顧問烏梅洛夫（Rustem Umerov）會面。哈佛畢業的德米崔耶夫本是普亭的經濟特使，如今卻肩負超乎尋常的地緣政治談判；烏梅洛夫則在2022年俄烏開戰初期深度參與俄烏雙方談判。

白宮官員表示，在分別與德米崔耶夫、烏梅洛夫都會談六小時後，庫許納與威科夫擬出上周曝光的川普28點和平方案。

由於28點內容大多吻合普亭的目標，許多烏克蘭人形容這是一份投降計畫；認同華府這項作法的人士則認為，這不過反映出戰場現實。

值得注意的是，美國副總統范斯（JD Vance）一直也是推動俄烏和平進程的核心人物；自當上參議員後，范斯一貫主張烏克蘭不該是美國的首要優先事項。范斯的好友、美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）則是另一關鍵溝通管道，並由他赴基輔傳達川普28點方案。

目前28點方案縮水成19點 內容有利烏克蘭

川普的28點方案涉及基輔割地、限武、不加入北約及一些對莫斯科有利的重大經濟與政治讓步；川普本希望烏克蘭能在27日感恩節前接受。但這28點方案在上周末引發歐、烏譁然並展開外交折衝，歐洲提出對應版方案，內容以川普方案為基礎但大幅調整不利基輔條款。

之後美烏在日內瓦進行兩天會談，方案內容今天再度有所變動。白宮官員表示日內瓦會談後，原本一些不利烏克蘭的關鍵內容像割地、限制烏軍規模、禁止加入北約等條款都有調整。澤倫斯基表示「許多正確元素已被納入考量」。

一名知情官員表示，方案已從28點縮減為19點；另一知情會談的歐洲官員則說，最新草案似已移除有關歐洲安全與凍結俄國資產的條款，焦點主要放在烏克蘭。

白宮官員坦言 方案應烏修改後俄不會接受

紐時指對白宮而言，問題在於：若修改方案納入更多烏克蘭立場，就會降低俄羅斯接受的可能性。白宮官員坦言，放棄28點原版中的部分要求，對俄國來說可能根本無法接受。

就連被批評為偏袒俄國的28點原版方案，都離普亭的要求有段距離。例如原版提議烏軍兵力上限設為60萬，遠高於莫斯科在2022年戰爭初期談判中所提的10萬。普亭在收到28點原版方案後，只說川普方案可作為和平協議的基礎。

美國預計將向俄國再提交修改後的方案內容。至於川普原本設定27日感恩節烏克蘭須接受和平方案的期限，但白宮官員說，現已不再將27日視為最後日期。

學者：至少川普方案能逼各方開始正視和談

對許多批評者而言，川普似為安撫俄國而提出解除制裁、讓烏克蘭割地及不入北約的方案。但一些分析人士的看法卻認為，任何透過外交手段中止俄烏戰爭的折衷方案，都必然包含令基輔痛苦的讓步。

智庫「蘭德公司」（RAND）的資深政治學者兼俄國事務專家查拉普（Samuel Charap）說：「就在一個多星期前，大家還都覺得外交手段徹底沒戲。縱使內容最終一條都沒被採納，但這28點方案的出現產生激勵作用，至少逼所有當事各方開始表態他們對和談的看法。」

川普 烏克蘭 白宮

上一則

川習通話 分析：習近平主動致電 要求美國管管日本

下一則

傳白宮擬延長歐記健保補貼 但收緊資格

延伸閱讀

川習通話 分析：習近平主動致電 要求美國管管日本

川習通話 分析：習近平主動致電 要求美國管管日本
川高熱線／高市早苗透露談及美中 川普稱「與日相是好朋友」

川高熱線／高市早苗透露談及美中 川普稱「與日相是好朋友」
川普熱線習近平沒挺「台灣有事」論 日本錯愕

川普熱線習近平沒挺「台灣有事」論 日本錯愕
川普簽字啟動「創世紀任務」 聯手Nvidia、AMD等大廠衝刺AI科研

川普簽字啟動「創世紀任務」 聯手Nvidia、AMD等大廠衝刺AI科研

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
川普總統昨日身穿黑色羊毛大衣、搭配酒紅色圍巾。(路透)

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

2025-11-23 17:05
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…