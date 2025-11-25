美烏擬新19點和平計畫 領土議題交川普、澤倫斯基討論

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
國務卿魯比歐(右)與烏克蘭澤連斯基總統的幕僚長葉爾馬克(左)23日在日內瓦會談後舉行記者會。(美聯社)
國務卿魯比歐(右)與烏克蘭澤連斯基總統的幕僚長葉爾馬克(左)23日在日內瓦會談後舉行記者會。(美聯社)

美國與烏克蘭談判代表24日擬定新版的19點和平計畫，延後做最終決定的時限，並將最敏感的政治議題交由川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)討論，同時烏方也就領土、軍隊規模和外國結盟定下「紅線」。烏方表示願意考慮新版草案內容，但俄羅斯可能不願接受；烏克蘭當局表示，澤倫斯基暫無赴美計畫，但一切皆有可能。

華爾街日報報導，華盛頓官員23日離開瑞士日內瓦時，樂觀看待雙方在「建設性會談」中所取得的成果，但雙方仍有些癥結待解，尤其是俄國覬覦的烏東領土、俄軍在近四年的戰事中一直未能占領頓巴斯(Donbas)地區。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)24日接受「福斯新聞」訪問時表示，「美烏雙方團隊仍在努力化解分歧。」

烏克蘭若依照和平計畫草案放棄烏軍仍控制的頓巴斯部分地區，其中包括戒備森嚴的戰略城市，恐將使烏克蘭在未來更容易遭莫斯科攻擊。

知悉和平計畫磋商的歐洲外交官和知情人士透露，談判代表在美國提出的終戰計畫爭議問題中找到共同點，並將草案內容從28點刪至19點，但最終版本尚無定論。

消息人士透露，新方案將烏軍規模上限從最初提議的60萬人增至80萬人，並緩和阻止烏克蘭加入北大西洋公約組織(NATO)的措辭，至於領土割讓議題則交由總統層級來處理。

澤倫斯基24日表示，烏克蘭在日內瓦會談中「成功地將極敏感的問題留在談判桌上」，他之後將與川普討論相關議題，主要癥結在於俄方要求國際社會承認從烏克蘭奪取的領土。

澤倫斯基透過視訊會議告訴瑞典議員說：「支持歐洲秉持的原則至關重要，那就是不能以武力改變邊界。」

川普24日在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，對俄烏和談取得突破抱持「謹慎樂觀」的態度，他寫道：「俄烏和平談判真的有可能取得重大進展嗎？？？眼見為憑，或許真的會有好事發生。」

美國和烏克蘭均表示，兩國總統需要簽署最終框架協議，但雙方代表在會後發布的聲明內容不同。

白宮表示，修訂後的計畫「確實滿足烏克蘭的核心戰略需求」，但烏方避重就輕，稱「雙方重申願繼續攜手合作實現和平，確保烏克蘭的安全、穩定和重建。」

華爾街日報分析，美國方案愈傾向消除基輔的疑慮，俄方就愈不可能接受。

俄國總統普亭(Vladimir Putin)24日表示，美國提出的方案，就其最初構想而言，可當作和解的基礎。

美國媒體報導，澤倫斯基最快可能在本周訪美，與川普討論和平進程。川普總統之前表示希望烏克蘭在27日美國感恩節前做出決定。

不過，烏克蘭駐美大使館24日告訴「基輔獨立報」(Kiev Independent)，澤倫斯基尚無訪美計畫，但一切皆有可能。

俄烏和平方案 美歐版本6大不同

