接班人角力…范斯、魯比歐爭調停俄烏主導權 歐洲心驚

川普(中)的接班人是副總統范斯(左)還是國務卿魯比歐(右)，引發外界猜測。圖為川普總統5月在白宮的記者會。(美聯社)

彭博23日獨家報導，范斯 副總統向來較親俄，和俄羅斯總統普亭都支持歐洲的極右派，美國國務卿魯比歐 則對俄國存有疑慮。范、魯都是被看好的川普 接班人，兩人已開始競爭讓俄烏戰爭畫下句點的主導權。看來歐洲的敵人不只俄國，還有白宮內部美國親俄勢力。

美版28點俄烏停戰計畫，是美國中東特使威科夫與俄方祕密協商數周的結果，魯比歐和歐洲盟邦都被蒙在鼓裡，魯比歐是最近才得知。最不尋常的是，該計畫是由陸軍部長德里斯科(Dan Driscoll)日前訪問基輔時告知烏方，他擔任的信使角色令人側目，他也是范斯在美國耶魯大學法學院時的好友。

魯比歐、威科夫、德里斯科三人23日赴日內瓦，與烏克蘭首席談判代表葉爾馬克協商停戰計畫最終版本。

歐洲領袖納悶，川普突對基輔發出接受停戰的最後通牒是受誰影響。據稱魯比歐被蒙在鼓裡、很晚才知道該計畫，連川普也是「最後一刻」才獲簡報，但由於他急於達成俄烏停戰協議，好讓民調止跌，才同意該計畫。

不同於魯比歐的後知後覺，德里斯科一直與威、范接觸。范斯的國安顧問貝克也深入參與調停俄烏戰爭。這是范斯在俄烏問題上影響力增大的另一跡象。

范斯親信受重用，對歐洲領袖是一大警訊，這些領袖原仰仗魯比歐替他們說話。川普10月突宣布將在匈牙利布達佩斯與普亭「雙普會」，歐洲領袖擔心烏克蘭遭出賣。但在魯比歐與俄國外長拉夫洛夫通話後，發現俄方寸步不讓，此一潛在的雙普會最終取消，讓歐洲領袖很感謝魯比歐。