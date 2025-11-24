「取得進展」魯比歐：美烏和平會談 最順利1天

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
美國與烏克蘭在瑞士日內瓦會談，希望早日達成俄烏停戰。圖為美方代表團長國務卿魯比歐(右)與烏方代表團長總統府幕僚長葉爾馬克(左)。(美聯社)
美國與烏克蘭雙方代表23日在瑞士日內瓦會談，國務卿魯比歐表示，和平計畫草案談判取得良好進展，但烏克蘭及其盟友認為該計畫對俄羅斯做出重大讓步，要求修改草案內容。

烏仍憂對俄讓步大

魯比歐23日表示，他與烏克蘭代表團在瑞士日內瓦會面，磋商美方提出的終結俄烏戰爭和平計畫草案，會談目前取得良好進展。

魯比歐告訴記者：「我認為這是非常、非常有意義的會晤，我會說，這可能是自我們(川普政府今年)1月就任以來，在整個(協商)過程中所經歷最好的一次會面，也是最順利的一天。」

路透報導，美烏官員在日內瓦舉行的會談仍持續進行，第二輪會議即將召開。

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)指出，與美國代表團進行的「第一輪會談極具成效」。

葉爾馬克以英文在社群媒體X平台發文寫道，第二輪會談23日稍晚召開，持續推進歐洲夥伴參與其中的共同提案工作。

基輔及其盟友擔憂，美方提出的計畫對俄羅斯讓步幅度過大，因而要求調整；此外，烏方憂慮俄國後續潛在的威脅，雙方至今仍未就如何強化基輔的安全保障達成共識。

魯比歐表示，關於北大西洋公約組織(NATO)的角色和對烏安全保障等問題仍有許多議題待討論，但他的團隊已縮小川普總統倡導的28點和平計畫中待解議題範疇。

華盛頓郵報披露，該草案無視基輔的多條底線，包括強迫烏克蘭縮減軍事規模，放棄俄國在近四年戰爭中未能攻掠的區域，並禁止北約部隊進駐烏克蘭等。

華郵取得的文件顯示，法國和德國等歐洲官員堅定反對該提案，強調領土談判應從前線開始，而非從預設哪些地區應被視為俄國領土的角度切入；此外，歐洲官員提議賦予烏克蘭「強而有力、具法律約束力的安全保障，包括來自美國的保障」。

對烏安全保障模糊

美國提出的草案包含俄國的許多關鍵訴求，卻只對烏克蘭提供模糊不清的「強有力安全保障」，這對基輔而言是相當冒險。

俄烏戰事陷入僵局，但俄國仍在部分戰線上取得進展，而烏軍則為此付出慘重代價；俄軍已占領烏東運輸重鎮波克羅夫斯克(Pokrovsk，舊稱紅軍城)，烏克蘭指揮官表示，他們無力阻止俄軍持續的小規模入侵。

川普21日表示，澤倫斯基必須在27日前批准該計畫草案；該計畫要求烏克蘭割地並接受軍力限制，同時放棄加入北約。

對許多烏克蘭人，尤其是在前線作戰的士兵而言，這樣的條件無異於歷經近四年征戰後投降；俄烏戰爭已成為第二次世界大戰以來，歐洲最慘烈的戰事。

不過，川普22日改口說，目前提出的終戰方案並非最終定案；美聯社報導，魯比歐淡化感恩節時限的說法，暗示美國仍需要時間解決棘手議題，未來可能進行更多談判。

美國與烏克蘭在瑞士日內瓦會談，磋商和平計畫草案。圖為美方由國務卿魯比歐(左二)領...
美國與烏克蘭在瑞士日內瓦會談，磋商和平計畫草案。圖為美方由國務卿魯比歐(左二)領軍，烏方代表團長由總統府幕僚長葉爾馬克(右一)率領。(美聯社)

烏克蘭 魯比歐 俄國

拆不掉的川普關稅高牆？歐美貿易協議的光環與現實

川普又批烏克蘭不感恩 澤倫斯基秒發感謝文

