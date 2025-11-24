歐提修改版俄烏和平方案 提高烏克蘭軍力、反對領土割讓

歐洲修改美國提出的俄烏和平草案，希望把烏克蘭的軍隊上限，由60萬提高到80萬人。圖為烏軍在德國接受操作德國豹式坦克訓練。(路透)

根據路透取得的資料，歐洲國家對美國烏克蘭 和平方案提出修改版本，內容包括反對烏克蘭領土割讓，也反對基輔武裝部隊受到限制。這份檔案是為即將在日內瓦舉行的談判準備，內容提到烏克蘭軍隊「在和平時期」(in peacetime)的上限為80萬人，美國和平方案則要求烏克蘭全部軍隊人數上限60萬人。

歐洲版和平方案寫道，有關領土交換的談判應該從戰爭衝突的接觸線(Line of Contact)開始，而非美國版方案當中所說烏克蘭某些地區必須預先認定為「事實上屬於俄羅斯 」(de facto Russian)。

歐洲版提議是由歐洲E3強權(E3 powers)英國、法國、德國共同擬訂。歐洲版協議以美國版和平方案為基礎，但對美國28點內容逐項做出更改或刪減。

歐洲版提議內容提到，烏克蘭應該獲得美國提供類似北約 (NATO)「第五條款」(Article 5)的安全擔保。

美國版提議指出，應該動用俄羅斯在西方國家遭到凍結的資產，絕大多數凍結資產都在歐盟地區，但歐洲版方案對美國版這項建議表示反對。

歐洲版提議寫道：「烏克蘭將獲得完全重建以及財務賠償，包括透過俄羅斯持續遭凍結的國家主權資產，直到俄羅斯賠償烏克蘭的損害為止。」美國版方案則說，遭到凍結的俄羅斯資金當中，有1000億元應該用來投資由美國主導的烏克蘭重建與投資，而且投資獲利的50%將歸美國所有。

歐洲版和平方案包括：烏克蘭主權將獲得重新確認；俄羅斯、烏克蘭、北約將達成全面且徹底的互不侵犯協議，過去30年來所有模糊爭議都將獲得解決；簽署和平協議後，俄羅斯與北約將舉行對話，處理所有安全疑慮、設立降低緊張的環境；烏克蘭將獲得強而有立的安全保證(Security Guarantees)；烏克蘭是否加入北約取決於北約成員共識，但目前北約成員國並無共識；北約同意和平期間不會在烏克蘭永久派駐軍隊；北約戰鬥機將部署於波蘭；烏克蘭有資格加入歐盟，審查期間可獲歐洲市場短期優惠。