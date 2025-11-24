28點和平協議是俄願望清單？美國務院駁斥

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
聯邦參議員金恩(左)在哈利法克斯的國際安全論壇說，魯比歐告訴他，美方提出的和平計畫就是俄羅斯的「願望清單」；但魯比歐與國務院皆否認。(美聯社)
媒體報導傳出川普總統正在對烏克蘭施壓，要求基輔在感恩節之前簽署28點和平協議。不過，兩黨聯邦參議員26日表示，與國務卿魯比歐(Marco Rubio)談話時獲得魯比歐告知說，川普推動的和平協議其實是俄羅斯的「願望清單」(wish list)，不是真正代表華府立場的正式提案。兩黨參議員的說法則遭到國務院駁斥。

國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott)說，參議員是「明目張膽說謊」。魯比歐也在網路上出面澄清，指稱參議員誤解他的講話意思。

魯比歐表示，烏克蘭和平協議是美國提出的。美聯社報導，這份協議由於明顯傾向莫斯科，內容曝光之後便讓許多人士感到意外；各種造成混淆甚至造成尷尬的狀況不斷，讓川普政府推出的和平協議才剛公布就面臨一波三折。

白宮表示，美國背書的28點和平協議是魯比歐與白宮特使威科夫(Steve Witkoff)耗時一個月擬訂，採納烏克蘭、俄羅斯雙方意見。許多俄羅斯曾經提出但被烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在數十個場合斷然拒絕的提議都出現在和平協議裡，包括割讓大量領土。

共和黨南達科他州聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)22日在加拿大一場安全研討會上說，目前公布的和平協議並不是川普政府擬訂的，「看起來彷彿一開始是用俄文寫的」。

無黨籍緬因州聯邦參議員參議員金恩(Angus King)說，參議員們是在魯比歐前往日內瓦途中與魯比歐談話。金恩表示，魯比歐對參議員們說和平計畫並不是川普政府的方案，而是「俄羅斯的願望清單」。

與魯比歐通話的都是兩黨資深參議員，絕大多數長期關注外交事務。兩黨參議員22日在記者會上對媒體強調，絕對沒有誤解魯比歐的發言。魯比歐23日在日內瓦為烏克蘭和平協議與歐洲官員見面。

川普政府資深官員22日晚間說，和平協議包括俄烏雙方的意見。

