川普又批烏克蘭不感恩 澤倫斯基秒發感謝文
川普總統23日在社群平台發文指責烏克蘭毫無感恩之心，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)隨後發文感謝川普與美方對俄烏和平的努力，並表示最新和平草案納入基輔的訴求。
川普23日在其創立的社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「烏克蘭『領導階層』對我們的努力毫無感激之情，歐洲仍繼續從俄羅斯購買石油。」
川普批評烏克蘭對於美方提出的和平計畫不領情，抱怨歐洲主要國家不願配合，重申如果當年是他連任總統，俄烏戰爭就不會爆發，重提2020年大選被竊論。
川普寫道，「我繼承了一場不該發生的戰爭，一場對所有人來說都是輸家的戰爭，尤其是數百萬人無辜喪命。瞌睡喬(Sleepy Joe，指前總統拜登)把一切都免費送人，包括巨額資金」，「願上帝保佑所有在這場人間災難中喪生的生命」。
澤倫斯基隨後在通訊平台Telegram上寫道，「他非常感激許多國家致力促成和平，烏克蘭感謝美國及每位美國人民，尤其是川普總統」，他本人「親自感謝川普總統所提供的協助」。
英國廣播公司(BBC)報導，澤倫斯基在長文中強調，是俄羅斯挑起戰爭又拒絕結束戰事，並試圖保有繼續作戰的能力，俄羅斯此舉「並不只針對烏克蘭」。
澤倫斯基另感謝提供援助的歐洲、七大工業國集團(G7)，以及20國集團(G20)成員國，並補充說「持續支持(烏克蘭)非常重要」。
澤倫斯基提及，「重要的是，不能忘記主要目標，那就是制止俄國發動的戰爭並防止這場戰爭再度爆發。為實現這個目標，和平必須具備尊嚴。」
美國與烏克蘭高階官員正在瑞士日內瓦進行磋商，調整華府先前提出的28點和平計畫草案。
負責談判的烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫(Rustem Umerov)說道：「文件目前版本仍在審批的最後階段，但已反映烏克蘭大部分核心優先事項。」
