我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

川普又批烏克蘭不感恩 澤倫斯基秒發感謝文

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統發文抨擊烏克蘭未存感恩的心，烏克蘭總統澤倫斯基回應說，烏國及人民都感念美國及川普總統的協助。(美聯社)
川普總統發文抨擊烏克蘭未存感恩的心，烏克蘭總統澤倫斯基回應說，烏國及人民都感念美國及川普總統的協助。(美聯社)

川普總統23日在社群平台發文指責烏克蘭毫無感恩之心，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)隨後發文感謝川普與美方對俄烏和平的努力，並表示最新和平草案納入基輔的訴求。

川普23日在其創立的社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「烏克蘭『領導階層』對我們的努力毫無感激之情，歐洲仍繼續從俄羅斯購買石油。」

川普批評烏克蘭對於美方提出的和平計畫不領情，抱怨歐洲主要國家不願配合，重申如果當年是他連任總統，俄烏戰爭就不會爆發，重提2020年大選被竊論。

川普寫道，「我繼承了一場不該發生的戰爭，一場對所有人來說都是輸家的戰爭，尤其是數百萬人無辜喪命。瞌睡喬(Sleepy Joe，指前總統拜登)把一切都免費送人，包括巨額資金」，「願上帝保佑所有在這場人間災難中喪生的生命」。

澤倫斯基隨後在通訊平台Telegram上寫道，「他非常感激許多國家致力促成和平，烏克蘭感謝美國及每位美國人民，尤其是川普總統」，他本人「親自感謝川普總統所提供的協助」。

英國廣播公司(BBC)報導，澤倫斯基在長文中強調，是俄羅斯挑起戰爭又拒絕結束戰事，並試圖保有繼續作戰的能力，俄羅斯此舉「並不只針對烏克蘭」。

川普總統發文抨擊烏克蘭未存感恩的心，烏克蘭總統澤倫斯基回應說，烏國及人民都感念美...
川普總統發文抨擊烏克蘭未存感恩的心，烏克蘭總統澤倫斯基回應說，烏國及人民都感念美國及川普總統的協助。圖為澤倫斯基夫婦22日在基向30年代大饑荒受難者獻花致敬。(美聯社)

澤倫斯基另感謝提供援助的歐洲、七大工業國集團(G7)，以及20國集團(G20)成員國，並補充說「持續支持(烏克蘭)非常重要」。

澤倫斯基提及，「重要的是，不能忘記主要目標，那就是制止俄國發動的戰爭並防止這場戰爭再度爆發。為實現這個目標，和平必須具備尊嚴。」

美國與烏克蘭高階官員正在瑞士日內瓦進行磋商，調整華府先前提出的28點和平計畫草案。

負責談判的烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫(Rustem Umerov)說道：「文件目前版本仍在審批的最後階段，但已反映烏克蘭大部分核心優先事項。」

烏克蘭 川普 澤倫斯基

上一則

「取得進展」魯比歐：美烏和平會談 最順利1天

下一則

川普把和平當生意 重塑美國外交政策

延伸閱讀

澤倫斯基再演逆襲：借力川普和平方案反殺 靠這三招

澤倫斯基再演逆襲：借力川普和平方案反殺 靠這三招
政府效率部宣告解散 提前8個月喊卡

政府效率部宣告解散 提前8個月喊卡
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04
川普政府官員大力推廣的短期私人健保計畫，號稱是歐記健保的替代選項。這些方案雖然較便宜，但有很多服務不給付。圖為病人接受CT掃描。(路透)

川普政府力推…短期私人健保取代歐記健保？保費便宜卻暗藏陷阱

2025-11-17 04:57

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台