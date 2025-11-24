我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

川普把和平當生意 重塑美國外交政策

編譯盧思綸、茅毅／綜合報導
英國金融時報報導，在川普政府的停戰計畫中，美國可拿走烏克蘭重建基金50%的分潤。這凸顯華府仍試圖從中牟利，川普總統的交易式外交正逐步重塑美國外交政策。

美國智庫大西洋理事會研究員查理‧李奇菲德(Charles Lichfield)形容，「這是種我能得到什麼的手法」。

上述條款雖未必會出現在俄烏最終、正式的停戰協議中，但仍反映出貫穿川普第二任的外交主題，即白宮幾乎在所有的國際互動上都帶有交易成分。

從美國6月藉由盧安達與剛果民主共和國(民主剛果)間的和平協議，取得民主剛果的重要礦產，到在亞美尼亞與亞塞拜然8月簽署和平協議後，美方要求亞美尼亞給予為期達99年的過境權，川普政府數度以經濟上的利益交換，作為美方提供支持的條件。

一位前白宮經濟官員提到，別國與美國每次互動，皆包含某種形式的經濟施壓，讓美方從中謀取不對等的經濟利益。

川普對外國政府給予他將大規模投資美國的承諾，更有著近乎偏執，例如要日本同意對美投資5500億美元，交換美國對日輸美產品徵收關稅降至15%。

盡管美國在和外國的互動中參雜經濟元素並非新鮮事，但有專家指出，川普第二任的交易式要求更像小型投資銀行或私募基金手法，而非政府機構，甚至延伸至民間部門與外國的國內事務。布希政府的高官批評，川普政府擁有一套獨立於美國國家利益之外的自主經濟利益，迥異於其他前總統主政下的美國政府。

且若美國能從目前被凍結的俄羅斯資產設立的烏克蘭重建基金中提取分潤，那將使諸多歐洲國家感到刺眼，因為這些資產其實大多存放在歐洲、而非美國。

川普 白宮 烏克蘭

川普又批烏克蘭不感恩 澤倫斯基秒發感謝文

川習通話：強調「台灣回歸中國」呼籲維護二戰勝利成果

