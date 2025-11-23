個人施壓+設緊迫期限 川普28點計畫複製加薩模式

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
川普總統近日公開針對俄烏戰爭的28點和平計畫，華爾街日報分析，川普的方式借鑒了促成加薩停火的手法，試圖靠個人施壓、設定緊迫期限、偏袒其中一方，強行推動一套方案以終止戰爭。

據報導，目前28點和平計畫已部分獲得俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)支持，普亭表示該草案可以作為解決衝突的基礎。然而，川普要求烏克蘭一周內接受這份提案，這在歐洲與烏克蘭引發沉重疑慮，烏官員正在尋求方法修改提案，川普22日也說，這不是定案。川普在競選期間曾豪言一旦重返白宮，24小時內就能結束俄烏戰爭。

美國前中東談判官、卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)資深研究員米勒(Aaron David Miller)表示，川普的28點計畫與他的加薩20點計畫如出一轍：短期、交易式、不接受就滾蛋的方式，能快速停止衝突但無法真正終結戰爭，「這兩個計畫都顯然大幅偏坦其中一方，現在是偏坦俄羅斯，在加薩則偏坦以色列。」

和加薩計畫相同，28點計畫由白宮特使威科夫(Steve Witkoff)與川普女婿庫許納(Jared Kushner)參與制定，不過這次還有俄羅斯特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)參與。

川普採取加薩方式施壓烏克蘭，一些前官員表示烏克蘭面臨利害關係比加薩更重大，涉及烏克蘭主權與歐洲安全。前美國外交官、智庫「外交關係委員會」(Council on Foreign Relations)前主席海斯(Richard Haass)認為，這次談判的議題對各方而言更具生死存亡的意義，「我們當時並沒有要求以色列接受巴勒斯坦國。要強迫人們接受小規模讓步是一回事，但強迫他們接受攸關存亡的事是另一回事。」

川普表示烏克蘭總統澤倫斯基「必須學著喜歡這份計畫」，否則就得繼續作戰。 

把和平當生意？川普28點計畫藏1條款 歐洲恐看了刺眼
陳冲：海湖莊園協議是川普施政藍圖 台執政團隊要好好看
傳川普就職周年後改組內閣 諾姆、萊特被點名
美向基輔提俄烏和平計畫 川普：非最終方案 目的是止戰

