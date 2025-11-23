我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

商討俄烏終戰劇本 美、烏高階官員將在瑞士會談

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美提出俄烏和平計畫，讓烏克蘭總統澤倫斯基面臨艱難抉擇。（路透）
美提出俄烏和平計畫，讓烏克蘭總統澤倫斯基面臨艱難抉擇。（路透）

一名烏克蘭談判代表22日表示，烏國和美國將在瑞士就結束俄烏戰爭的方式展開會談。華府先前已向基輔提出一項和平計畫，其內容接受俄羅斯部分要求。

美聯社報導，烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席及談判代表團成員烏梅洛夫(Rustem Umerov)在社群媒體寫道：「烏克蘭與美國高階官員未來幾天將在瑞士展開磋商，討論未來和平協議的可能框架。」

烏克蘭總統澤倫斯基稍早批准烏方代表團參與會談，代表團將由總統幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)領銜。

法國總統府指出，英國、法國和德國領袖22日在南非舉行的G20峰會場邊會晤，討論如何共同因應美國向烏克蘭提出的和平計畫。

川普政府與俄羅斯商討出一份結束俄烏戰爭的28點和平計畫，內容包括要求烏克蘭割地、限武、放棄加入北大西洋公約組織等，川普並希望烏方在27日感恩節前同意這項方案。

美聯社報導，副總統范斯21日與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，就川普和平方案討論近一個小時。這是28點新計畫內容披露以來，美烏兩國圍繞該方案進行的最高級別接觸。澤倫斯基隨後在社交媒體上發文說，烏克蘭「同意與美國、歐洲在國家安全事務助理層面開展合作，使和平之路真正可行」。

新華社報導，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫22日在社交媒體發文說，未來幾天，烏美兩國高級別官員將在瑞士就和平方案的可能要點展開磋商，「烏方對自身利益有非常清晰的認識」。 

波蘭公開抱怨美方在制定28點新計畫時未徵求歐洲方面的意見。波蘭外交部長西科爾斯基20日表示，「受到影響的是歐洲安全……我們期待被徵求意見」。波蘭國防部長卡梅什22日對媒體說，28點新計畫「完全是美俄之間的接觸……未經過與歐洲領導人或北約磋商」。

英國媒體21日援引消息人士的話報導，烏克蘭正在與英國、法國和德國協調制定一份替代方案。這一方案可能還會涉及其他歐洲國家。

美國擬定俄烏和平計畫時未徵詢歐洲意見，傳烏克蘭正在與英國、法國和德國協調制定一份...
美國擬定俄烏和平計畫時未徵詢歐洲意見，傳烏克蘭正在與英國、法國和德國協調制定一份替代方案。圖為G20領導人峰會第一天結束後，法國總統馬克宏（左）向媒體發表演說。(美聯社)

烏克蘭 澤倫斯基 波蘭

上一則

川普密使會普亭密友 俄烏和平計畫引發美政界擔憂

下一則

格林退出政壇 親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出

延伸閱讀

婚變？范斯夫人被拍到沒戴婚戒 民主黨諷：JD睡沙發了嗎

婚變？范斯夫人被拍到沒戴婚戒 民主黨諷：JD睡沙發了嗎
歐洲挺基輔爭取更好條件 美國俄烏和平方案需補強

歐洲挺基輔爭取更好條件 美國俄烏和平方案需補強
美向基輔提俄烏和平計畫 川普：非最終方案 目的是止戰

美向基輔提俄烏和平計畫 川普：非最終方案 目的是止戰
川普促烏克蘭：感恩節前達和平方案、若不簽署將失去美國支持

川普促烏克蘭：感恩節前達和平方案、若不簽署將失去美國支持

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
川普總統(中)今年3月到國會進行聯席演說時，眾議員格林(戴紅帽者)趨前歡迎他。(美聯社)

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

2025-11-15 11:01
前總統布希(George W. Bush)任內白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照)

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

2025-11-20 11:04
「川習會」後，中國修復中美之間的人文交流。圖為早前北京首都機場警察協助一名美國遊客填寫入境登記卡。(新華社)

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

2025-11-16 04:56

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海