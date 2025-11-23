商討俄烏終戰劇本 美、烏高階官員將在瑞士會談

美提出俄烏和平計畫，讓烏克蘭總統澤倫斯基面臨艱難抉擇。（路透）

一名烏克蘭 談判代表22日表示，烏國和美國將在瑞士就結束俄烏戰爭的方式展開會談。華府先前已向基輔提出一項和平計畫，其內容接受俄羅斯部分要求。

美聯社報導，烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席及談判代表團成員烏梅洛夫(Rustem Umerov)在社群媒體寫道：「烏克蘭與美國高階官員未來幾天將在瑞士展開磋商，討論未來和平協議的可能框架。」

烏克蘭總統澤倫斯基 稍早批准烏方代表團參與會談，代表團將由總統幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)領銜。

法國總統府指出，英國、法國和德國領袖22日在南非舉行的G20峰會場邊會晤，討論如何共同因應美國向烏克蘭提出的和平計畫。

川普政府與俄羅斯商討出一份結束俄烏戰爭的28點和平計畫，內容包括要求烏克蘭割地、限武、放棄加入北大西洋公約組織等，川普並希望烏方在27日感恩節前同意這項方案。

美聯社報導，副總統范斯21日與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，就川普和平方案討論近一個小時。這是28點新計畫內容披露以來，美烏兩國圍繞該方案進行的最高級別接觸。澤倫斯基隨後在社交媒體上發文說，烏克蘭「同意與美國、歐洲在國家安全事務助理層面開展合作，使和平之路真正可行」。

新華社報導，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫22日在社交媒體發文說，未來幾天，烏美兩國高級別官員將在瑞士就和平方案的可能要點展開磋商，「烏方對自身利益有非常清晰的認識」。

波蘭 公開抱怨美方在制定28點新計畫時未徵求歐洲方面的意見。波蘭外交部長西科爾斯基20日表示，「受到影響的是歐洲安全……我們期待被徵求意見」。波蘭國防部長卡梅什22日對媒體說，28點新計畫「完全是美俄之間的接觸……未經過與歐洲領導人或北約磋商」。