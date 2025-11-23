川普密使會普亭密友 俄烏和平計畫引發美政界擔憂

我的頻道

編譯中心／綜合報導
川普女婿庫許納(左)及川普密友魏科夫(右)10月11日飛到以色列特拉維夫的歡迎人質的歸來大會。他們兩人是川普加薩和平計畫的主要推手。(路透)
據多名知情消息人士，川普總統代表上月與俄羅斯特使德米崔耶夫會面，以草擬終結俄烏戰爭的和平計畫，一些美國官員與議員如今對這場會議的影響愈發感到擔憂。

路透報導，這場會面於上月底在佛州邁阿密舉行，出席者包含川普特使魏科夫(Steve Witkoff)、川普女婿庫許納(Jared Kushner)以及俄羅斯直接投資基金(RDIF)執行長德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)，RDIF是俄國最大主權財富基金之一。

德米崔耶夫是俄羅斯總統普亭親近盟友，負責主導俄美關於烏克蘭戰爭的會談，今年已多次會晤魏科夫。一名美國高階官員告訴路透，川普政府已核發特別豁免許可，准許他入境美國。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，美國政府將德米崔耶夫及其基金列入黑名單。

兩名知情人士透露，上月的美俄會議促成一份結束俄烏戰爭的28點和平計畫，其內容要求烏克蘭做出重大讓步。

根據路透，目前尚不清楚德米崔耶夫是否在邁阿密會議提出某些俄方要求，這些要求是否又被納入了和平計畫。

此外，兩名知情人士表示，烏克蘭國防部長烏梅洛夫(Rustem Umerov)本周早也在邁阿密與魏科夫討論這份計畫。

不過烏梅洛夫稱自己只負責處理程序性事務，否認曾與美國官員商討計畫的實質內容。

川普21日說道，他期待烏克蘭總統澤倫斯基在本月27日感恩節前同意這項計畫。路透曾報導，美國已警告烏方若不接受，華府可能考慮裁減對烏軍援。

另一方面，兩名知情人士提到，美國國務院及白宮國家安全會議(NSC)內許多高階官員未獲和平計畫相關簡報；美國的烏克蘭事務特使凱洛格(Keith Kellogg)也沒有參與由魏科夫跟德米崔耶夫主導的磋商。

一名美國高階官員表示，國務卿魯比歐(Marco Rubio)有被告知28點和平計畫的內容，但此人未說明魯比歐得知的時間。

國務院副發言人皮戈特(Tommy Pigott)發布聲明指稱，魯比歐在擬定計畫的整個過程中全程高度參與，但路透訪問到的美國官員及其他知情人士反駁這項說法。

另一名美國官員透露：「完全沒有協調，國務院之前沒有人看過這份計畫，魯比歐也沒有。」此人補充道，計畫包含魯比歐先前已否決的內容。

華府的政治網站(Politico)22日晚報導指，國會議員消息指魯比歐並不支持這和平方案，報導指魯比歐說這是俄方提案，並非美方提案，不能代表川普政府的立場。報導引述在維州參加一項國際安全會議的南達科他州的聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)的話說，魯比歐告訴他，這提案不是美方提出，美方收到後並沒有公布，是被洩露出去。

路透報導，當前情況引發川普政府與國會內一些人士擔憂，魏科夫跟庫許納迴避了跨部門程序，且他們與德米崔耶夫磋商所達成的方案偏袒俄羅斯利益。

聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾(Roger Wicker)說道：「這份所謂的『和平計畫』存在諸多問題，我非常懷疑它能促成和平。烏克蘭不應被迫將自身領土讓渡給普亭，他是全世界最惡名昭彰的戰爭罪犯之一。」

卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)俄羅斯及歐亞大陸計畫資深研究員馬西科特(Dara Massicot)評論：「普亭說他認為這份計畫可為未來的協議『奠定基礎』──這可能是個訊號，指出俄方打算在一份已對基輔不利的既有提案上，再要求增加及修訂內容。」 

