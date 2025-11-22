把和平當生意？川普28點計畫藏1條款 歐洲恐看了刺眼

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
川普總統。(歐新社)
金融時報報導，美國提出28點俄烏停戰計畫中，有一項格外引人注目的財務條款，提及美國可拿走被凍結俄資成立的烏克蘭重建基金中50%收益。此舉凸顯即便事關歐洲自二戰以來最大衝突的未來，華府仍試圖從中獲利，川普總統的交易式外交正逐步重塑美國的外交政策。

「這是一種『我能得到什麼』的做法」，華府智庫大西洋理事會地緣經濟中心資深研究員利奇菲爾德（Charles Lichfield）如此形容。

盡管這項條款未必會出現在俄烏最終停戰協議，但仍凸顯貫穿川普第二任期的外交主題：白宮幾乎所有的國際互動都帶有交易成分。

從用和平協議換取剛果的重要礦產，到要求亞美尼亞提供為期99年的過境權，川普政府多次以經濟交換作為支持的條件。一名前白宮經濟官員描述，他國「與美國的每次互動，都包含某種形式的經濟施壓，允許美方從中獲取不對等的經濟利益」。

川普對外國政府的大規模投資承諾更有著近乎執著的關注，好比讓日本同意投資5500億美元換取輸美商品關稅降至15%。

盡管美國在外交互動中加入經濟元素並不稀奇，但專家指出，川普第二任期的「交易式要求」更像是小型投資銀行或私募基金的作法，而非政府政策機構，並延伸至私人部門與國內事務。前總統布希政府的資深官員批評，「川普政府擁有一套獨立於國家利益之外的自主經濟利益，這種概念是新的」。

與此同時，批評者認為川普政府對烏克蘭的經濟施壓已經過度且沒必要，尤其美方首度對基輔提出礦產協議時。

同時，若美國能從被凍結的俄羅斯資產設立的烏克蘭重建基金中提取收益，對許多歐洲國家而言尤為刺眼，因為大部分凍結資產其實存放在歐洲而非美國。

