澤倫斯基收到美「割地裁軍」止戰計畫 白宮：對俄烏都好

傳美國已向烏克蘭提出一份俄烏停戰架構。圖為烏克蘭西部特諾皮爾市一棟公寓大樓遭俄軍空襲毀損，一名心理治療師20日在公寓前安慰一名居民。(路透)

美國已向烏克蘭 總統澤倫斯基 示意，烏方必須接受美方草擬的一個架構，以結束俄烏戰爭。該架構是一項包含28點內容的計畫，提議基輔放棄領土及部分武裝。烏克蘭政府表示，已收到美方提案。白宮發言人20日指出，美國持續與俄、烏雙方接觸，談判持續進行，川普總統支持這項計畫，這對俄、烏都好，相信雙方應都能接受。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)已正式收到來自美方的計畫草案，根據美方評估，這份計畫有望推動外交進程。對此，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)20日下午在記者會回應表示，川普總統特使魏科夫(Steve Witkoff)、國務卿魯比歐(Marco Rubio)過去一個月一直在低調制定一項計畫，並與俄羅斯、烏克蘭雙方接觸，以了解這兩國為了達成持久和平而願意做出的承諾。

她強調，美方一直和俄、烏雙方接觸，談判也持續進行中。她不會公開討論該計畫細節，「因為它仍在進行當中，可能會有所變動」。她還說，川普支持這項計畫，這對俄羅斯和烏克蘭雙方都是好的計畫，「我們相信雙方應該都能接受」。

李維特表示，美國陸軍部長德里斯科(Dan Driscoll)20日和烏克蘭總統澤倫斯基會面後，對情勢感到非常樂觀。「我們正和雙方針對結束這場戰爭進行良好對話」。她強調，美國正在傾聽俄烏雙方的意見，以最終達成各方都可接受的解方。

美國政治新聞網站Politico 19日引述白宮高官報導，各方有望在11月底前就俄烏停戰的架構達成協議，甚至可能最快就在本周。

知情美國官員指稱，該計畫要求烏克蘭將整個烏東頓巴斯地區割讓給俄國 ，包含現由基輔實效控制的土地，且必須同意裁軍一半，至少幾年內都不得加入北約(NATO)；禁止烏克蘭再獲得射程能深入俄國腹地的西方遠程武器；烏克蘭境內也不得駐紮國際維和部隊；另要求承認俄語為官方語言，賦予俄國東正教地方教會正式的地位。俄國則將承諾不再攻擊烏克蘭或其他歐洲國家，並藉由國內法確立此一承諾。