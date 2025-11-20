我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

美國會委員會建議台灣出資更新菲國基地 強化美軍在台海周邊部署能力

編譯劉忠勇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美軍已重啟菲律賓北部卡加延省拉洛鎮的拉洛機場。（美聯社）
美軍已重啟菲律賓北部卡加延省拉洛鎮的拉洛機場。（美聯社）

美國國會轄下委員會主張，台灣應協助出資更新菲律賓多座軍事基地，以提升美軍在當地輪調的部署能力，並強化華府在台灣周邊的嚇阻力量。

目前依據「美菲強化國防合作協議」（EDCA），美國可以使用菲國境內九處軍事基地，其中有的基地接近台灣。美方已投入資金更新跑道、機庫和倉儲設施。

隸屬於美國國會的美中經濟與安全檢討委員會（USCC）周二發布年度報告指出，台灣也可引進協助出資，理由是強化這些基地最終有助於台灣自身的安全。

委員會具體建議，國會應指示國務院透過「對外軍售」（FMS）機制協助籌措這筆資金。

依據這套構想，位於呂宋島和巴拉望等地的 EDCA 基地更新工程，可以「非武器性的支援勤務」的方式「出售」給台灣。美國國防安全合作署（DSCA）負責和美國承包商簽約，而實際受惠者則是菲律賓的基地基礎設施。

USCC 副主席薛瑞福（Randall Schriver）向日媒表示，台灣參與投資「是合理的」，因為這些設施「和美國是否有能力在政治決定後防衛台灣，息息相關」。

薛瑞福曾任美國國防部印太安全事務助理部長。他說，透過 FMS 機制，台灣的國防支出「可望被拉高，有助於台灣達成國防預算占 GDP 比率的目標」。

委員會表示，台灣參與出資的構想，不只限於菲律賓的 EDCA 基地，日本西南島鏈，以及和台灣有邦誼的太平洋島國，也可以進行類似的基地更新。

但美國外交關係協會（CFR）亞太研究資深研究員史密斯（Sheila A. Smith）提醒，北京對此勢必強烈反彈。

國務院 國防部 華府

上一則

問艾普斯坦怎追女友 哈佛前校長桑默斯閃辭OpenAI職務

下一則

Nvidia財報亮眼 黃仁勳駁AI泡沫：雲端GPU賣光了

延伸閱讀

北京、清華AI專利數量 贏美國哈佛大學等4所名校

北京、清華AI專利數量 贏美國哈佛大學等4所名校
中南大學美國校友會成立 百人參與

中南大學美國校友會成立 百人參與
中國進口博覽會 許氏參業上海再亮相

中國進口博覽會 許氏參業上海再亮相
美國對沙國晶片開綠燈 或助攻Nvidia、超微做大商機

美國對沙國晶片開綠燈 或助攻Nvidia、超微做大商機

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
川普總統(中)今年3月到國會進行聯席演說時，眾議員格林(戴紅帽者)趨前歡迎他。(美聯社)

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

2025-11-15 11:01
美國總統川普13日在白宮東廳致詞。路透

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

2025-11-14 18:46

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據