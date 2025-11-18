我的頻道

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

與俄做生意的國家 美擬立法授權總統課稅最高500% 切斷普亭金援

編譯盧思綸／綜合報導
彭博報導，聯邦參院研擬立法制裁所有與俄羅斯有商業往來的國家，根據法案內容，川普將獲得授權，針對購買俄羅斯能源、未積極支持烏克蘭的國家開徵最高500%關稅。這項措施主要針對俄羅斯能源的主要買家印度與中國。

川普總統17日針對此事回應，他稱「我認為可以，共和黨人會研究立法，對這些國家實施非常嚴厲的制裁。」

彭博指出，共和黨數名保守派參議員早在今年7月已提出這類「二級制裁」構想，這是川普迄今最強烈表態支持切斷莫斯科資金。

「共和黨人研擬立法，」川普準備從佛州返回華府前告訴媒體，「針對任何與俄羅斯做生意的國家實施非常嚴厲的制裁。」他補充，可能也會追加制裁伊朗，但並未進一步說明。

參院多數黨領袖熊恩(John Thune)10月曾表示，準備將參議員葛理漢(Lindsey Graham)長期推動的「制裁俄羅斯法案」交付表決，但他稱「不想承諾一個明確期限」。熊恩此說，被指是加徵500%關稅的法案。

根據法案內容，川普將獲得授權，針對購買俄羅斯能源、沒有積極支持烏克蘭的國家，徵收最高500%關稅，這主要針對俄羅斯能源的主要消費國，如中國和印度。

國會兩黨近月推動強化制裁俄羅斯的立法，但川普先前因試圖促成普亭與澤倫斯基談判而態度保留。如今戰爭逐步進入第四年，普亭毫無收手跡象，川普8月在阿拉斯加的美俄會談也未能改變其立場。

