美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普暗示對委內瑞拉動武 美軍力部署概況一覽

編譯中心／綜合報導
川普總統暗示將對委內瑞拉動武，引發全球關注。CNN報導，美軍已派遣最大航艦「福特號」至拉美地區，並在當地部署約1.5萬名軍事人員及十多艘戰艦，軍事集結規模堪比1989年入侵巴拿馬。

川普總統上周聽取多場高層簡報後，暗示他已下決心對委內瑞拉採取行動。近幾周，美國海軍在加勒比海集結部隊，截至16日川普政府至少對疑似販毒的船隻發動21次攻擊，美國官員指稱，這些行動旨在阻止毒品流入美國。

美國有線電視新聞網(CNN)，美軍航艦「福特號」(USS Gerald R. Ford)16日已抵達加勒比海域，「福特號」是世界最大航艦，被譽為美國海軍的「最具殺傷力作戰平台」。

美軍還在該地區集結約1.5萬軍事人員及十多艘戰艦，包括一艘巡洋艦、多艘驅逐艦、一艘防空與飛彈防禦指揮艦、多艘兩棲攻擊艦及一艘攻擊潛艦。

此外，美軍也在波多黎各部署10架F-35戰鬥機，隨著美軍日益關注加勒比海地區，波多黎各已成為軍力部署樞紐。

專家形容，美軍集結規模相當龐大。華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)高級副研究員方斯沃斯(Eric Farnsworth)告訴CNN：「我對(美軍集結)規模及速度皆感驚訝，此景前所未見。」

方斯沃斯指出：「這是本世紀最重大的軍事集結。事實上，要找到類似案例，你必須溯及1989年美國入侵巴拿馬。」

委內瑞拉已表示，正展開軍事人員、武器及裝備的「大規模動員」。

委內瑞拉 福特號 川普

「沒什麼好隱瞞」川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案
普發2000元 川普:聖誕節前來不及 將明年發放
與俄做生意國最高課500%關稅 川普「最強烈表態」挺切斷普亭金源
2000元關稅分紅何時入帳?川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒:歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
