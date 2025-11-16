司法部備忘錄 運毒小船成為潛在化武威脅

司法部法律顧問辦公室(Office of Legal Counsel)今年夏季起草了一份機密簡報，旨在捍衛川普 政府動用武力打擊販毒集團的正當性；據一位眾議員和另一位知情人士透露，該簡報將芬太尼 (fentanyl)描述為潛在的化學武器威脅。

華爾街日報報導，這份簡報的主要論點是川普總統將販毒集團認定為外國恐怖組織，使其成為合法的軍事目標，指控這些販毒集團走私毒品，獲得的資金用來執行致命且破壞美國及其盟友穩定的行動。

芬太尼是這份簡報中提及的眾多重點之一，簡報指出芬太尼過去便曾有過被武器化的案例，如2002年俄羅斯在莫斯科一家劇院使用霧化芬太尼平息人質危機，但也導致約700名人質中100多人死亡。

自9月2日以來，國防部已向加勒比海和太平洋地區據稱運毒的船隻發動了20次已知攻擊，造成至少79人死亡。委內瑞拉 是被認定為恐怖組織的「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)之所在地，確定長期以來一直是哥倫比亞古柯鹼的過境路線，專家卻指出沒有證據顯示委內瑞拉生產或販運芬太尼，芬太尼通常在墨西哥生產，並透過陸路走私。

簡報也提到美國有協助其他面臨威脅國家的軍事介入權，並主張適用「集體自衛」(Collective Self-defense)原則，理由是販毒集團與美國的拉美盟友發生衝突，宣稱美國正與販毒集團處於「非國際性武裝衝突」中，因此參與的美軍人員行動合法，未來也不會遭到起訴。

在歐巴馬政府、川普第一任期內曾任國務院法律顧問的芬努凱恩(Brian Finucane)認為，簡報中關於芬太尼的警告「簡直是牽強附會」；參院外交關係委員會成員、馬里蘭州民主黨參議員范霍倫(Chris Van Hollen)則說，這份簡報如同先射箭再畫靶，寫好決策過程再為該決策編造理由，「塞滿大量法律上的亂七八糟術語」。