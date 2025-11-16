美攻打委內瑞拉機率 智庫估7成

美軍福特號航母打擊群已前進加勒比海，強大海空軍下一個目標究竟為何，很快可以揭曉。(美聯社)

在白宮 至少連三天的商討後，川普 總統14日說，已「在某種程度上決定」接下來將如何進行對委內瑞拉 採取軍事行動的可能性。美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)顧問坎西恩(Mark Cancian)認為，川普對委動武的機率已達五至七成。

華盛頓郵報和哥倫比亞廣播公司(CNS)14日報導，川普當晚搭空軍一號飛往佛州時語帶含糊，並說無法透露華府對委後續行動為何。

幾位知情人士說，川普12日的每日情報簡報就論及委內瑞拉，參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)等人13日再向川普提供相關簡報。14日與會的除了川普、凱恩，還有副總統范斯、國防部長赫塞斯、國務卿魯比歐及白宮副幕僚長米勒。

川普曾屢次允諾避免開啟新衝突，並向國會保證未準備這類攻擊，對委境內動武無疑違背承諾，也將使美國與其他拉美國家合作更棘手，並加深外界猜疑川普終究只想推翻委內瑞拉總統馬杜洛。一位美國官員說，馬杜洛非常害怕，也應如此，川普列入考慮的選項對馬杜洛及其非法政權很不利。

一名知情人士說，正在拉美的美軍航艦「福特號」的戰機飛行員，已在研究委內瑞拉防空系統，但不知是否將收到出擊命令。另兩名人士說，美方可能動用負責各類捕捉與殲滅任務的精銳「三角洲部隊」。委國防部則宣布大規模動員近20萬名官兵。

幾名看過相關文件的人士表示，川普政府對拉美軍事行動的法律論點，是試圖混合套用管轄毒品走私犯罪的法律與武裝衝突法，將毒品與化學武器相提並論，還想以「集體自衛」為由，主張美國是在與哥倫比亞、墨西哥等盟友共同對抗毒梟集團。

幾位國安專家表示，可預見川普很快會行動。美國南方司令部前司令李察遜(Laura Richardson)13日說，委軍武器和防空系統均較老舊。坎西恩說，170枚戰斧飛彈可在數小時內癱瘓其空防。