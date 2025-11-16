我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

美攻打委內瑞拉機率 智庫估7成

編譯高詣軒、張佑生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美軍福特號航母打擊群已前進加勒比海，強大海空軍下一個目標究竟為何，很快可以揭曉。(美聯社)
美軍福特號航母打擊群已前進加勒比海，強大海空軍下一個目標究竟為何，很快可以揭曉。(美聯社)

白宮至少連三天的商討後，川普總統14日說，已「在某種程度上決定」接下來將如何進行對委內瑞拉採取軍事行動的可能性。美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)顧問坎西恩(Mark Cancian)認為，川普對委動武的機率已達五至七成。

華盛頓郵報和哥倫比亞廣播公司(CNS)14日報導，川普當晚搭空軍一號飛往佛州時語帶含糊，並說無法透露華府對委後續行動為何。

幾位知情人士說，川普12日的每日情報簡報就論及委內瑞拉，參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)等人13日再向川普提供相關簡報。14日與會的除了川普、凱恩，還有副總統范斯、國防部長赫塞斯、國務卿魯比歐及白宮副幕僚長米勒。

川普曾屢次允諾避免開啟新衝突，並向國會保證未準備這類攻擊，對委境內動武無疑違背承諾，也將使美國與其他拉美國家合作更棘手，並加深外界猜疑川普終究只想推翻委內瑞拉總統馬杜洛。一位美國官員說，馬杜洛非常害怕，也應如此，川普列入考慮的選項對馬杜洛及其非法政權很不利。

一名知情人士說，正在拉美的美軍航艦「福特號」的戰機飛行員，已在研究委內瑞拉防空系統，但不知是否將收到出擊命令。另兩名人士說，美方可能動用負責各類捕捉與殲滅任務的精銳「三角洲部隊」。委國防部則宣布大規模動員近20萬名官兵。

幾名看過相關文件的人士表示，川普政府對拉美軍事行動的法律論點，是試圖混合套用管轄毒品走私犯罪的法律與武裝衝突法，將毒品與化學武器相提並論，還想以「集體自衛」為由，主張美國是在與哥倫比亞、墨西哥等盟友共同對抗毒梟集團。

幾位國安專家表示，可預見川普很快會行動。美國南方司令部前司令李察遜(Laura Richardson)13日說，委軍武器和防空系統均較老舊。坎西恩說，170枚戰斧飛彈可在數小時內癱瘓其空防。

赫塞斯13日已宣布展開「南方之矛」行動(Operation Southern Spear)，以打擊西半球毒品恐怖分子。鄰近委內瑞拉的千里達及托巴哥共和國14日則宣布，16日起與美國展開六天聯演。馬杜洛14日說，美國在當地「戰爭行為」構成巨大國際挑戰。

美軍福特號航母打擊群已前進加勒比海，強大海空軍下一個目標究竟為何，很快可以揭曉。...
美軍福特號航母打擊群已前進加勒比海，強大海空軍下一個目標究竟為何，很快可以揭曉。(美聯社)

川普 委內瑞拉 白宮

上一則

關稅效應 咖啡1年漲價40%、牛肉貴11% 消費者吃不消

下一則

MAGA地震 川普與議員格林斷絕關係

延伸閱讀

恐嚇FBI、非法持槍…川普再度特赦 2國會暴動案被告獲釋

恐嚇FBI、非法持槍…川普再度特赦 2國會暴動案被告獲釋
川普財務申報曝光 175筆交易總額上看3.37億

川普財務申報曝光 175筆交易總額上看3.37億
傳聯合國安理會17日表決川普加薩走廊和平計畫

傳聯合國安理會17日表決川普加薩走廊和平計畫
川普令調查艾普斯坦與柯林頓關係 司法部長速派檢察官

川普令調查艾普斯坦與柯林頓關係 司法部長速派檢察官

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英