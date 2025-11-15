我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

川普財務申報曝光 175筆交易總額上看3.37億

傳川普取消武器研發費豁免 盟友對美軍購恐漲價

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2022年五角大廈空拍圖。(路透)
2022年五角大廈空拍圖。(路透)

南韓媒體韓聯社、朝鮮日報引述消息人士於16日報導，美國川普政府已決定取消南韓、日本、澳洲北約盟國部分對美軍購的武器開發成本豁免，也就是說，未來這些國家進口美國武器都必須支付龐大的額外費用。

多名消息人士透露，美國政府8月通知南韓，將取消適用於「外國軍事銷售制度」（FMS）的一次性成本（non-recurring expense）豁免，而一次性成本通常占總採購金額的5%。

FMS是美國政府直接賣武器給盟國的制度，其中的一次性成本指的是美國在研發武器和建立生產線時投入的一次性費用，包括研發、設計、做原型和測試等前期成本。依美國「武器輸出管制法」（AECA），國防部必須回收這些費用，因此會把部分一次性成本加進軍售價格裡，由買方分攤。

然而，五角大廈至今一直行使裁量權，以戰略為由，對某些盟國與友好國家豁免一次性成本，目的是讓盟國的裝備與美軍武器一致、提升互通性，或在與歐洲、第三國的激烈武器採購競爭中確保價格競爭力。

這項政策調整被視為川普以交易思維重新定位同盟關係。

報導指出，不止南韓，日本、澳洲等印太盟國以及北約成員也陸續接獲美方通知，顯示美國要求盟友提高防衛負擔的壓力正全面升高。

南韓 澳洲 北約

上一則

恐嚇FBI、非法持槍…川普再度特赦 2國會暴動案被告獲釋

延伸閱讀

川普財務申報曝光 175筆交易總額上看3.37億

川普財務申報曝光 175筆交易總額上看3.37億
社論／政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案

社論／政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案
傳聯合國安理會17日表決川普加薩走廊和平計畫

傳聯合國安理會17日表決川普加薩走廊和平計畫
川普令調查艾普斯坦與柯林頓關係 司法部長速派檢察官

川普令調查艾普斯坦與柯林頓關係 司法部長速派檢察官

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42
川普總統對全美大學錄取中國留學生態度大轉變，歡迎中國留學生，不再提敏感的簽證議題。(路透)

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

2025-11-12 04:58

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」