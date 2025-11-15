多明尼加配合美國緝毒 查獲疑似古柯鹼走私船

多明尼加15日在與美國聯合展開的行動中，緝獲一艘載有大約500公斤古柯鹼的船隻。圖為多明尼加海軍10月25日在海上搜尋風災後失蹤的青少年。（路透）

多明尼加今天在與美國聯合展開的行動中，緝獲一艘載有大約500公斤古柯鹼的船隻，此行動正值美國在拉丁美洲大規模增兵之際。

法新社報導，多明尼加緝毒局（National Directorate for Drug Control）在聲明中表示，這次在多明尼加海岸附近的任務是「為支持美國南方司令部（United States Southern Command）的『南方之矛』行動」。

多明尼加緝毒局表示，他們與美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）密切合作，成功攔截這艘船。

「行動小組展開海陸空聯合大規模行動，緝捕駕船接近多明尼加沿海的多名人員，船上載有大量疑似毒品。」

緝毒局表示，兩名多明尼加公民被捕，執法人員從這艘長約8.23公尺、配備2台舷外發動機的船隻上，繳獲484包古柯鹼，總重近500公斤。

美國在拉丁美洲部署軍艦與戰機旨在打擊其所宣稱，由「毒品恐怖主義」集團營運的販毒船隻。國防部長赫塞斯 （Pete Hegseth）13日宣布的「南方之矛」行動是其中一部分。

但委內瑞拉 總統馬杜洛（Nicolas Maduro）指責美國總統川普 正準備推翻他所領導的政府。

自9月以來，美國已在此區域轟炸21艘涉嫌販毒船隻，造成至少80人死亡。美國指責馬杜洛領導一個販毒集團，並懸賞5000萬美元捉拿他。

川普昨天表示他已「大致」決定對委內瑞拉的下一步行動，但拒絕透露更多細節。