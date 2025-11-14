我的頻道

川普權衡空襲委內瑞拉 美軍萬人待命 智庫：動武機率50-70%

華人一家搬到此地成「異類」安裝監控、鐵門被取笑

川普權衡空襲委內瑞拉 美軍萬人待命 智庫：動武機率50-70%

編譯張佑生／即時報導
美軍戰斧巡弋飛彈。(路透資料照片)
華盛頓郵報14日爆料，川普總統連日與國防部長赫塞斯、白宮幕僚密商打擊委內瑞拉的選項，部隊已就位。副總統范斯與兼任國家安全顧問的國務卿魯比歐亦與會，只待川普一聲令下。

華盛頓郵報14日引述白宮高層透露，川普正「認真權衡」對委內瑞拉發動空襲，甚至陸上特種行動，目標直指馬杜洛政權。國防部長赫塞斯與參聯會主席凱恩連續兩天進出橢圓辦公室，討論「從海上無人機擴大到精準空襲」的多項方案。美軍已於加勒比集結約1萬名士兵、數十艘戰艦與F-35戰機，福特號航艦打擊群更於11月12日抵達，增加5500人，隨時可執行攻擊令。

報導指出，川普將委內瑞拉定位「拉美毒梟堡壘」，自9月起已執行20次無人機打擊，擊沉涉嫌運毒船隻，造成至少80人死亡。白宮內部文件顯示，下一步選項包括戰斧巡弋飛彈齊射、三角洲特種部隊突襲馬杜洛官邸，甚至「有限地面占領」油田。川普14日晚間在空軍一號上回應記者：「我大致上已決定如何處理委內瑞拉，但現在不能透露。」語氣強硬，卻未鬆口最終決定。

國際智庫緊急評估動武機率。CSIS資深研究員坎西恩（Mark Cancian）接受華郵訪問時表示：「部署規模足夠執行即時空襲，170枚戰斧飛彈可在數小時內癱瘓委國空防。『動武機率已達50-70%，關鍵看馬杜洛是否讓步石油與改選。』」委內瑞拉則動員20萬名部隊，準備迎擊。

蘭德公司海軍分析師馬丁（Bradley Martin）相對保守：「川普擅長『邊緣戰爭』，集結兵力80%是施壓，實際入侵機率僅30-50%。『他要的是馬杜洛軍方倒戈，不是佔領卡拉卡斯。』」他指出，美國若無國會授權，60天後將陷法律泥沼，且拉美國家已聯名譴責「新門羅主義」，哥倫比亞總統佩卓更稱「這是對整個大陸的宣戰」。

卡內基和平基金會拉美專家史敦凱（Oliver Stuenkel）接受BBC專訪時強調：「川普真正的目標是斬斷中國在拉美的能源門戶，動武機率約40%，但外交施壓仍是首選。『CIA已在委內瑞拉境內策反中層將領，若三周內無成果，才會轉向軍事選項。』」他警告，任何空襲都可能引發難民潮與區域動盪，墨西哥與巴西已啟動緊急應變。

華盛頓郵報結語點出，川普正重演「極大施壓」劇本：軍事威懾搭配經濟封鎖，逼馬杜洛在「下台」或「被炸」間二選一。

