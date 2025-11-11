「福特號」現身加勒比海 傳英國中止與美情報合作

航空母艦「福特號」。 (路透)

美國海軍最大、最先進的航空母艦「福特號 」（USS Gerald R. Ford）11日駛入加勒比海，提升美方對可疑運毒船 隻及委內瑞拉 境內陸上目標的打擊能力。同時，川普 政府正考慮採取更多旨在推翻委內瑞拉總統馬杜洛的軍事行動，但CNN報導，有消息稱英國已暫停與美方在運毒船相關情報上的部分共享。

國防部長赫塞斯約3周前突然下令「福特號」離開東地中海，迅速前往拉丁美洲外海。紐約時報報導，美軍聲明僅指出福特號與3艘驅逐艦目前位於西大西洋，但一名資深軍方官員表示，4艘軍艦已進入加勒比海，並運載約5500名官兵，使這個地區的總兵力升至約15000人。

此一集結代表美國在加勒比海的軍力出現重大升級，也是數十年來該地區規模最大的部署，但福特號的到來意義不僅限於打擊走私活動。多位美國官員透露，川普政府同時擬定一系列針對委內瑞拉的軍事行動方案，包括直接攻擊保護馬杜洛的部隊及奪取油田控制權的計畫。

CNN引述知情消息人士獨家披露，英國已停止向美國提供有關加勒比海疑似毒品走私船隻的情報，理由是英方不願成為可能協助美方軍事打擊行動的共犯，且擔憂此類襲擊可能違反國際法。

消息人士透露，英國在加勒比海擁有多個領土並設有情報機構，多年來一直協助美國定位涉嫌運毒船隻，以便美國海岸警衛隊對其進行攔截。但自美國9月起發動致命空襲後，英方逐漸擔憂，美方可能會利用他們提供的情報選定攻擊目標。

消息人士透露，英國官員認為美軍事襲擊已造成76人死亡，違反國際法，並於一個多月前暫停情報共享。英國駐美大使館與白宮均未回應記者的詢問，五角大廈一名官員僅稱「不會談論情報事務」。

另一個美國重要盟友加拿大也與美國的軍事襲擊保持距離。消息人士指出，加拿大打算繼續與美國海岸防衛隊合作「加勒比行動」（Operation Caribbean），但已明確告知美方，不希望其情報被用來協助選定致命打擊目標。