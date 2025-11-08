匈牙利買俄能源 總理奧班訪美：川普豁免制裁

川普總統7日在白宮接見匈牙利總理奧班，奧班稱匈牙利不會因買俄國能源而受美制裁。(歐新社)

川普 總統7日在白宮接見來訪的匈牙利總理奧班(Viktor Orbán)，會後奧班宣稱，匈牙利已獲得豁免，免受針對購買俄羅斯 能源的制裁，得以繼續進口俄國石油 與天然氣，顯示兩國領導人之間的密切關係。

美聯社報導，身為川普長期盟友的奧班表示，購買俄羅斯能源對於地處內陸的匈牙利至關重要，此次訪美目的就是要說服川普，允許匈牙利進口俄羅斯石油與天然氣，而不受俄羅斯化石燃料制裁影響。

奧班結束與川普的會談後，舉行記者會表示，匈牙利「獲得完全豁免」，仍可分別透過「土耳其溪」(TurkStream)管線與「德魯茲巴」(Druzhba)管線繼續輸入俄羅斯的天然氣與石油，並強調：「我們向川普總統提出解除制裁的要求，雙方達成共識，總統也決定這兩條管線不受制裁影響。」

白宮尚未對此發表評論。

奧班此次率領多名內閣官員、企業領袖以及與政府關係密切的右派人士，搭乘匈牙利廉航威茲航空(Wizz Air)一架可搭載220人的包機來美，可謂陣容龐大。

不過奧班一行抵達華府前夕，聯邦參院10名跨黨派議員聯署提出一項決議案，宣稱匈牙利「仍未有減少對俄羅斯化石燃料依賴的跡象」，呼籲布達佩斯(Budapest)遵守歐盟要求在2027年底前全面停止進口俄國能源的計畫，聯邦參議員夏亨(Jeanne Shaheen，民主黨)發表聲明指出：「此項決議傳達明確訊息，在購買俄國能源問題上，所有盟國皆應遵守同樣標準，包括匈牙利在內。」

此外，匈牙利外長西雅爾多(Péter Szijjártó)7日證實，將與國務卿魯比歐(Marco Rubio)簽署雙邊核能合作協議，匈牙利除了首次購買美國核燃料並引進美國技術用於帕克斯(Paks)核電廠，兩國也將展開「小型模組化反應爐」(Small Modular Reactor，SMR)合作計畫。