我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

北韓國防部長譴責「美軍航艦入釜山港」升高半島緊張局勢

編譯張佑生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓國防部長安圭伯（左）與美國國防部長赫塞斯（右）3日在兩韓邊界的板門店合影。(歐新社)
南韓國防部長安圭伯（左）與美國國防部長赫塞斯（右）3日在兩韓邊界的板門店合影。(歐新社)

北韓官媒朝中社8日報導，北韓國防部長努光鐵7日威脅將採取「更具攻勢的行動」，並譴責美國與首爾的安全會談以及一艘美軍航艦抵達南韓

在美國對北韓個人與實體實施新一輪制裁之後，北韓7日朝東海岸外海域發射一枚彈道飛彈。美國印太司令部8日發表聲明指出：「雖然我們評估此次事件未對美國人員、領土或盟友構成立即威脅，但這次飛彈發射凸顯北韓行為對區域穩定的破壞影響。」華府指這些對象涉入網路洗錢活動，應予制裁。

努光鐵表示，本周美國核動力航艦「喬治華盛頓號」駛入南韓釜山港，升高朝鮮半島緊張情勢。

朝中社引述努光鐵說：「我們將基於以強大力量確保安全與捍衛和平的原則，對敵方威脅展現更具攻勢的行動。」

南韓海軍表示，該航艦此次停靠僅為補給物資並讓艦上官兵休假。

努光鐵並批評美韓兩國防長近日訪問南北韓邊界，以及隨後在首爾舉行的安全會談，指控雙方正密謀強化對北韓的嚇阻，並整合核武與常規戰力。努光鐵並未論及發射飛彈。

他說：「這是對北韓敵對本性的赤裸揭露，也是公然表達與北韓對抗到底的故意。」

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）與南韓國防部長安圭伯3日共同視察南北韓邊界高度戒備的板門店共同警備區（JSA），雙方4日在首爾舉行安全磋商會議。

赫塞斯表示，美韓同盟核心仍將聚焦嚇阻北韓，同時華盛頓將檢討駐韓美軍在區域威脅下的運用彈性。

北韓 南韓 國防部

上一則

發現DNA雙螺旋結構 諾貝爾獎主華生去世享年97歲

下一則

稱川習會「壯觀的成功」川普發文批紐時唱衰是「假新聞」

延伸閱讀

若台海爆發衝突 赫塞斯暗示駐韓美軍可能介入

若台海爆發衝突 赫塞斯暗示駐韓美軍可能介入
若台海衝突如何解？赫塞斯暗示：可能派駐韓美軍

若台海衝突如何解？赫塞斯暗示：可能派駐韓美軍
美中同意重啟軍事熱線 美防長：兩國關係「前所未有良好」

美中同意重啟軍事熱線 美防長：兩國關係「前所未有良好」
赫塞斯讚「美中關係史上最佳」 雙方同意設軍事溝通管道 美媒質疑

赫塞斯讚「美中關係史上最佳」 雙方同意設軍事溝通管道 美媒質疑

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為：商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar)，以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz)，他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」