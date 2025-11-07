美與大馬等國簽「毒丸條款」牽制中國 多邊主義棺材再多一根釘子

川普總統(左)與馬來西亞首相安華10月26日在吉隆坡簽署的貿易協議中，加入「毒丸條款」。(美聯社)

金融時報(Financial Times)報導，川普 政府近期在與東南亞 國家簽署的新貿易協議中加入「毒丸條款」(poison pill clause)，藉此打造一項新的外交武器，作為華盛頓在對北京戰略競爭中的籌碼。

報導中說，這些條款被嵌入上周與馬來西亞及柬埔寨 簽署的兩份協議中，內容規定：若任何一方日後與「危及美國重大利益」或「對美國安全構成實質威脅」的第三國簽署競爭性協定，該協議可由美方單方面終止。

多位貿易專家指出，這種極為罕見且範圍廣泛的條款，形同對與中國有密切經貿往來的中小國家提出一項「忠誠度測試(loyalty test)」，並可能影響未來美國與東南亞乃至全球的貿易談判格局。

瑞士洛桑國際管理發展學院(IMD)地緣政治與戰略教授埃弗奈特(Simon Evenett)表示：「這是美國試圖藉由協議維持市場主導力，重塑過去數十年形成的『亞洲製造網絡(factory Asia)』。」

他指出，條款範圍之廣，使美國得以擁有單方面解約權，為華盛頓在區域談判中提供新的籌碼。美國與馬來西亞的協議還要求該國配合美國的制裁行動與其他經濟限制措施。

埃弗奈特在本周發表的研究報告中寫道：「這些毒丸條款使貿易協定不再只是商業工具，而成為美國管理夥伴國對外經濟政策走向的手段。」

他指出，雖然2020年美墨加貿易協定(USMCA)中曾出現類似條款，但當時觸發條件有明確法律界定；相比之下，這次與馬來西亞、柬埔寨協議中的條文模糊且美方擁有單方面終止協議的權力。

世界大型企業聯合會布魯塞爾辦事處經濟戰略中心主任狄梅齊茲(Maria Demertzis)則指出，這些條款是「多邊主義棺材上再釘一根釘子」，反映出美國對中國主導區域供應鏈的憂慮。

她說：「川普的態度很明確—『我是老大，你得跟我合作。』問題在於，這些國家有多少談判空間能拒絕這樣的條款？」

美國同時考慮對經由東南亞港口轉運的中國製商品課徵高達40%的關稅，進一步加劇區域內的貿易緊張。分析人士指出，這些措施將可能加深中國與東南亞國家之間的分歧。

目前，美國仍在與泰國及越南進行「對等關稅」談判，觀察人士關注新協議是否也會出現類似毒丸條款。