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報告「淡化空襲伊朗影響」激怒川普 白宮追查洩密者

編譯尤寶琪／綜合報導

白宮目前正在追捕一名涉嫌洩露五角大廈初步情報評估報告的「低層級公務員」；該報告質疑美國21日空襲伊朗三處核子設施所造成的破壞規模，中央情報局(CIA)同時公布了自己的調查結果，聲稱空襲讓伊朗的核武研究倒退了「許多年」。

有線電視新聞網(CNN)在24日引述匿名消息來源，首次報導了國防部美國國防情報局(Defense Intelligence Agency，DIA)這份頗具爭議的評估報告，被列為低可信度的報告表示，美國襲擊可能只擾亂伊朗研製核武進程幾個月而已。

消息人士告訴「紐約郵報」(New York Post)，DIA的報告在美軍於22日用B-2轟炸機向福爾多(Fordow)燃料濃縮廠投下「碉堡剋星」(bunker buster)炸彈後僅不到幾小時就馬上出爐；該報告指出，報告是在沒有參考其他情報機構意見的情況下撰寫而成的。

這意味著，該報告作者沒有使用CIA或其他伊朗境內的資訊，來核對受損程度，也沒有倚賴可能被國家安全局(National Security Agency，NSA)所截獲的通訊。

國防部長赫塞斯在北約峰會的記者會上表示，「我們正在與聯邦調查局聯合調查此次洩密事件，因為這些信息原本是供內部使用和評估戰鬥傷亡的。」

據政府內部人士透露，這份評估報告並未就空襲對伊朗核計畫的影響得出確切結論，但仍被列為「最高機密」。

「該評估是根據一天的情報，且是空襲後的隔天所撰寫的，所以顯然非完整的評估，」一位官員指出，「實際評估報告承認，該報告並沒有與情報部門進行協調。」

這次的洩密讓總統川普暴怒，因為這淡化了空襲的影響，而該空襲則是對地緣政治產生了重大影響，促使伊朗同意在23日停火，結束與以色列持續了近兩周的衝突。

中情局局長拉特克利夫(John Ratcliffe)在25日下午發布了一份CIA評估報告，指出遭受美國空襲的三個地點都遭到巨大破壞，其中包括位於山下的福爾多燃料濃縮廠。

拉特克利夫說「中情局可以證實，可靠情報表明，伊朗核計畫因最近的定點打擊而遭到嚴重破壞。」「其中包括來自歷史上可靠且準確的來源/方法的新情報，即伊朗的幾個關鍵核設施已被摧毀，並且必須在數年內重建。」

國際原子能總署(International Atomic Energy Agency，IAEA)署長葛羅西(Rafael Grossi)在24日也表示，美國的攻擊「嚴重」挫敗了伊朗的核子計畫。

伊朗 CIA 國防部

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