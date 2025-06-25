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評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

以伊說停火又互轟 川普爆粗口：根本不知道自己在幹什麼

記者陳熙文／華盛頓報導
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川普總統24日在出發前往北約會議之前，重話批評以伊違反停戰協議，兩國才正式停火。（路透）
川普總統24日在出發前往北約會議之前，重話批評以伊違反停戰協議，兩國才正式停火。（路透）

伊朗以色列24日官方都公開表示停止交火，川普總統宣布停火生效。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，伊朗準備好在談判桌上解決問題，並稱伊朗不會追求擁有核武；以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）則稱這是以色列歷史性的勝利，成功消滅伊朗核子威脅。

川普總統在美東時間23日傍晚6時在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文，指伊朗和以色列雙方已經同意停火，不過並未得到伊朗和以色列第一時間的回應，且兩國交火並未中斷。

川普24日上午在白宮用F開頭的粗口怒罵兩國，這兩個國家「打了這麼久、這麼激烈，它們他X的根本不知道自己在幹什麼（they don't know what the f**k they're doing）」。

川普另表示，他不希望看到伊朗在與以色列的衝突中發生「政權更迭」，這樣會造成「混亂」。

川普在和內唐亞胡的通話裡也警告以色列，如果以色列還繼續攻擊伊朗，美國將不再提供軍力支援以色列，川普貼文說：「以色列不會攻擊伊朗，所有飛機都將掉頭折返」，並稱「不會有人受傷」。

川普24日清晨7時左右向以色列發出警告，要求他們不要違反停火、轟炸伊朗，並在7時28分表示，以色列不會攻擊伊朗，停火已經生效。

內唐亞胡雖宣稱已成功消滅伊朗的核子威脅，但據美國媒體24日報導的政府內部報告，美國的B-2轟炸機投擲14枚碉堡剋星的成果，並未完全摧毀伊朗的核子設施，僅是延後幾個月的伊朗核計畫進程。

川普24日上午發文表示，以色列和伊朗都希望停止戰爭，並表示，他能夠摧毀伊朗所有的核子設施和能力，緊接著停止戰爭，是他的榮幸。

國務院24日舉行記者會，發言人布魯斯（Tammy Bruce）引述了川普的社群網路貼文表示，川普是言而有信的人，並稱川普是和平使者；布魯斯說，任何停火的討論都是非常脆弱的，但現階段看起來事情進展順利，中東地區變得很安靜；布魯斯指出，川普一直相信外交手段能停止戰爭。

裴澤斯基安24日宣布，「在伊朗英勇的抵抗之後，我們目睹到停戰，以及12日戰爭的結束」；裴澤斯基安並向阿拉伯聯合大公國（UAE）總統穆罕默德（Mohammed bin Zayed）通話，裴澤斯基安希望轉達，伊朗只是在捍衛合法權利，並指出，伊朗從未想過，未來也不會想要取得核武，且伊朗準備在談判桌上解決問題。

內唐亞胡也發表談話，稱以色列已經摧毀來自伊朗的核子威脅，並指出，如果伊朗恢復其核子項目，以色列將會用同樣的決心和力量來阻饒這樣的企圖；內唐亞胡說，伊朗不能擁有核武。

除了稱以色列在衝突中取得歷史性的勝利，內唐亞胡也稱川普是以色列在白宮不能再好的朋友。

川普是在前往荷蘭海牙參加北大西洋公約組織（NATO）峰會途中，連續貼文聲明，稱「停火有效！」

川普在總統專機「空軍一號」上告訴記者：「如果發生就發生了，但我不希望這樣。我希望一切盡快平靜下來。」

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