伊朗若封鎖荷莫茲海峽 油價每桶恐漲至130元

伊朗如果採取封鎖荷莫茲海峽等措施，全球油價將飆至每桶約130元。（路透）

川普 總統宣布轟炸伊朗 核子設施，投資人預料市場23日開盤時油價 將會再次竄高，如果局勢惡化，伊朗採取封鎖荷莫茲海峽等措施，油價可能飆漲至每桶130元。

牛津經濟研究院已模擬三種伊朗局勢情境，包括衝突降溫、伊朗原油生產全面停止、荷莫茲海峽封閉，對油價衝擊一個比一個更嚴重，並推算在最嚴峻情境下，全球油價將飆至每桶約130元，使美國通膨在年底前逼近6%。

MST Marquee能源分析師卡沃尼克表示，未來局勢發展，取決於伊朗在未來幾小時和幾天如何回應。

美國攻擊可能使衝突惡化，伊朗也許會鎖定美國的區域利益，如伊拉克等原油基礎設施等進行反擊，或擾亂荷莫茲海峽通行。如此一來，油價可能走向每桶100元。

油價走向事關重大，會驅動燃料價格和通膨。極度波動之際，原油短缺甚至會引發經濟衰退。

目前為止，荷莫茲海峽航運並未實質縮減。多方分析說，未來幾天將決定能否透過外交管道解決伊朗問題，以及美國是否會繼續訴諸武力，海事貿易尚未成為目標，但情勢可能突然改變。

但有人較為樂觀。Harris金融集團執行合夥人考克斯(Jamie Cox)認為，消息出爐之初，油價將急拉，但幾天後有望趨穩，因為美國攻擊將提高伊朗與美國及以色列締結和平協定可能性。

若是油價失控上漲，川普政府出手干預機率高。美國通膨於2023年中觸頂向下的過程中，能源價格負貢獻為主要力量之一，川普競選時也將增加原油生產、降低油價作為其控制通膨的政見。

而川普激進關稅行動壓低全球原油需求，間接降低油價，川普上任以來能源價格大部分時間呈負貢獻，他也多次以此為政績，並藉此要求聯準會鮑爾降息，故預期若是油價受地緣政治影響失控上漲，美國政府出手干預機率高。

市場普遍預期荷姆茲海峽封鎖的機率非常低，2011年、2012年、2018年伊朗多次威脅封鎖但從未真正付諸行動，主要限制因素為一、部分水域屬於阿曼，難以完全封鎖。二、伊朗依賴該航道進口大量民生物資。三、傷害伊朗的石油客戶。四、美國第五艦隊駐紮巴林。