路透：以色列不想等2周揚言獨攻 美以通話氣氛緊繃

以色列官員已向川普政府表示，以方不想等待兩周，以達成拆解伊朗核武計畫的協議，所以可能在截止日前單方面行動，摧毀伊朗核設施。圖為以軍16日轟炸德黑蘭。(路透)

消息人士指出，以色列 官員已向川普 政府表示，以方不想等待兩周，以達成拆解伊朗 核武計畫的協議，所以可能在截止日前單方面行動，摧毀伊朗核設施；川普團隊至20日則仍在激辯美國是否該捲入攻擊伊朗核計畫的戰爭。

路透(Reuters)21日獨家報導，川普19日表示要等兩周才能判定美國是否介入以色列與伊朗的戰爭；消息人士指出，以國官員以電話與川普政府官員溝通，傳達他們的顧慮，不想等兩周，雙方氣氛緊繃。參與電話交談的以國官員有總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)、國防部長卡茲(Israel Katz)及參謀長扎米爾(Eyal Zamir)。

以方相信，要對伊朗深埋山脈內部的福爾多(Fordow)核設施動手，機會窗口期有限。美國是唯一擁有「碉堡炸彈」，威力足以抵達該設施的國家。

以軍總參謀長薩米20日在一則影片聲明中說，以色列為這次的作戰準備多年，並在作戰及戰略條件齊備下發動。他表示，在伊朗持續提升核飛彈能力以及區域內的伊朗代理人(例如葉門武裝團體青年運動)威脅下，「迫使」以色列決定實施預防性的先制攻擊。

路透報導，美國已把B-2轟炸機隊調派到太平洋島嶼關島，直接參與攻擊的可能性大增。B-2轟炸機的配備才足以攜帶重3萬磅的碉堡炸彈，而炸彈旨在攜毀深埋地下的目標如福爾多。

知情人士稱，以色列官員向美國表示，他們認為川普提出的兩周期限太長。在電話商談時，副總統范斯(J.D. Vance)回應說，以國會把美國拖入戰爭，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)也參與了電話會談。

美國有可能攻打伊朗，讓川普支持者聯盟出現紛歧，一些川普基本盤的要角敦促他別讓美國捲入新一場中東戰爭。范斯雖多次批評美國過去參與中東衝突，包括伊拉克、阿富汗兩起戰爭，但最近他為川普辯護，抵擋那些要求政府別捲入以、伊衝突的共和黨反對方。

其他共和黨要角，包括川普盟友、共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)則表示，希望川普幫助以色列摧毀伊朗的核計畫。

川普在競選時保證，不讓美國插手他形容為「愚蠢」的外國戰爭，但他似乎數次陷入內心衝突，不確定要不要加入以色列的攻擊行動，還是專注於外交折衝，終結伊朗核計畫。只是川普近幾日放話對伊朗愈來愈強勢。

伊朗堅稱自己的核計畫只為和平目標。白宮拒絕評論美、以官員電話交談一事。伊朗駐聯合國特使團對此也未立即回應。以色列看似愈來愈可能攻擊福爾多核設施。