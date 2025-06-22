我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

章子怡「醬園弄」首映 口碑兩極 她的演技最受質疑

川普派「空中幽靈」炸伊朗 21億元B-2戰機曝光

路透：以色列不想等2周揚言獨攻 美以通話氣氛緊繃

編譯潘勛／綜合報導
以色列官員已向川普政府表示，以方不想等待兩周，以達成拆解伊朗核武計畫的協議，所以可能在截止日前單方面行動，摧毀伊朗核設施。圖為以軍16日轟炸德黑蘭。(路透)
以色列官員已向川普政府表示，以方不想等待兩周，以達成拆解伊朗核武計畫的協議，所以可能在截止日前單方面行動，摧毀伊朗核設施。圖為以軍16日轟炸德黑蘭。(路透)

消息人士指出，以色列官員已向川普政府表示，以方不想等待兩周，以達成拆解伊朗核武計畫的協議，所以可能在截止日前單方面行動，摧毀伊朗核設施；川普團隊至20日則仍在激辯美國是否該捲入攻擊伊朗核計畫的戰爭。

路透(Reuters)21日獨家報導，川普19日表示要等兩周才能判定美國是否介入以色列與伊朗的戰爭；消息人士指出，以國官員以電話與川普政府官員溝通，傳達他們的顧慮，不想等兩周，雙方氣氛緊繃。參與電話交談的以國官員有總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)、國防部長卡茲(Israel Katz)及參謀長扎米爾(Eyal Zamir)。

以方相信，要對伊朗深埋山脈內部的福爾多(Fordow)核設施動手，機會窗口期有限。美國是唯一擁有「碉堡炸彈」，威力足以抵達該設施的國家。

以軍總參謀長薩米20日在一則影片聲明中說，以色列為這次的作戰準備多年，並在作戰及戰略條件齊備下發動。他表示，在伊朗持續提升核飛彈能力以及區域內的伊朗代理人(例如葉門武裝團體青年運動)威脅下，「迫使」以色列決定實施預防性的先制攻擊。

路透報導，美國已把B-2轟炸機隊調派到太平洋島嶼關島，直接參與攻擊的可能性大增。B-2轟炸機的配備才足以攜帶重3萬磅的碉堡炸彈，而炸彈旨在攜毀深埋地下的目標如福爾多。

知情人士稱，以色列官員向美國表示，他們認為川普提出的兩周期限太長。在電話商談時，副總統范斯(J.D. Vance)回應說，以國會把美國拖入戰爭，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)也參與了電話會談。

美國有可能攻打伊朗，讓川普支持者聯盟出現紛歧，一些川普基本盤的要角敦促他別讓美國捲入新一場中東戰爭。范斯雖多次批評美國過去參與中東衝突，包括伊拉克、阿富汗兩起戰爭，但最近他為川普辯護，抵擋那些要求政府別捲入以、伊衝突的共和黨反對方。

其他共和黨要角，包括川普盟友、共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)則表示，希望川普幫助以色列摧毀伊朗的核計畫。

川普在競選時保證，不讓美國插手他形容為「愚蠢」的外國戰爭，但他似乎數次陷入內心衝突，不確定要不要加入以色列的攻擊行動，還是專注於外交折衝，終結伊朗核計畫。只是川普近幾日放話對伊朗愈來愈強勢。

伊朗堅稱自己的核計畫只為和平目標。白宮拒絕評論美、以官員電話交談一事。伊朗駐聯合國特使團對此也未立即回應。以色列看似愈來愈可能攻擊福爾多核設施。

伊朗 川普 以色列

上一則

ICE不戴識別證、蒙面抓人引質疑 民主黨批：像蓋世太保

下一則

美B-2轟炸機空襲伊朗 川普：鈾濃縮設施徹底被摧毀

延伸閱讀

內唐亞胡讚川普將改寫歷史「果斷決定」打擊伊朗核設施

內唐亞胡讚川普將改寫歷史「果斷決定」打擊伊朗核設施
川普社群媒體發文嗆聲伊朗：報復就將面臨更猛烈打擊

川普社群媒體發文嗆聲伊朗：報復就將面臨更猛烈打擊
中東美軍3基地恐成報復目標 伊朗代理勢力嗆聲川普

中東美軍3基地恐成報復目標 伊朗代理勢力嗆聲川普
「輝煌軍事勝利」川普全國演說：美軍徹底摧毀伊朗核設施

「輝煌軍事勝利」川普全國演說：美軍徹底摧毀伊朗核設施

熱門新聞

川普總統14日出席美國陸軍建軍250周年閱兵儀式。（路透）

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

2025-06-14 21:15
美國B-2戰略轟炸機。(路透)

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

2025-06-21 21:10
美國總統川普21日步下空軍基地。（歐新社）

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

2025-06-21 20:05
來自加州、德州、佛羅里達州的共和黨籍國會議員，公開呼籲白宮掃蕩行動應以犯罪份子為優先目標，不是在美國居住多年但未犯法的無證移民。（路透）

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

2025-06-20 08:16
總統川普5月中旬拜訪卡達，於烏代德空軍基地發表談話。(路透)

紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命

2025-06-18 23:50
美國重達3萬磅，被稱為「碉堡剋星」的GBU-57巨型鑽地彈，這項武器主要用來摧毀深層地下目標。(美聯社)

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

2025-06-21 20:20

超人氣

更多 >
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退
汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡

汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡
美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線