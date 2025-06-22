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籲停火再談判 伊朗外長：不確定能否再信任美國

記者胡玉立／綜合報導
伊朗外交部長阿拉奇接受全國廣播公司(NBC)訪問時表示，伊朗不確定能否再信任美國；若要伊朗與美國進行任何談判，以色列必須先停止空襲。(路透)
伊朗外交部長阿拉奇接受全國廣播公司(NBC)訪問時表示，伊朗不確定能否再信任美國；若要伊朗與美國進行任何談判，以色列必須先停止空襲。(路透)

以色列伊朗即將與美國核談判兩天前對伊朗發動空襲，伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)20日接受全國廣播公司(NBC)訪問時表示，伊朗不確定能否再信任美國；若要伊朗與美國進行任何談判，以色列必須先停止空襲。

阿拉奇在日內瓦與歐洲高級外交官舉行會談之後，受訪表示，「他們可能對此計畫心知肚明，只是需要用談判來作掩護」，「我們不知道還能怎麼信任他們(美國)。他們的所作所為，實際上是對外交的背叛」。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)19日傳達川普總統說法表示，「美國近期與伊朗談判的可能性很大，我(川普)將在未來兩周內做出決定。 」

對此，阿拉奇表示，伊朗政府已準備好談判，但以色列必須先停止空襲伊朗，「只要侵略行為持續下去，我們就不準備再與他們談判」。

阿拉奇表示，他仍然與美國的中東特使威科夫(Steve Witkoff)保持溝通，他已多次向威科夫表達，伊朗不會像川普要求的那樣放棄濃縮鈾；「我多次告訴他，零濃縮是不可能的」，「這是我國科學家的成就；這關乎民族自豪感和尊嚴」。

阿拉奇表示，如果川普決定讓美國攻打伊朗，伊朗政府將保留報復權利，就像對待以色列那樣；「戰爭爆發時，雙方都會互相攻擊。這完全可以理解。自衛是每個國家的合法權利」，「如果美國加入以色列的攻擊行列，我們會回擊」。

阿拉奇21日在伊斯坦堡舉行的伊斯蘭合作組織(Organization of Islamic Cooperation)外長理事會第51屆會議期間，分別會晤了伊拉克外交部長侯賽因(Fuad Hussein)和埃及外交部長阿布德拉提(Badr Abdelatty)，討論以伊衝突問題。

伊拉克外交部表示，侯賽因向阿拉奇強調了恢復外交努力、緩和局勢及保護伊朗平民的重要性。埃及外交部表示，埃及向伊朗強調了恢復外交努力的重要性，希望防止衝突進一步升級和地區局勢惡化。

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