以色列狂轟伊朗核設施 衛星圖曝僅輕傷…突顯美國攻伊困境

衛星圖像顯示，經過以色列連續四天的轟炸後，至6月17日，伊朗核能設施僅略有損傷。(美聯社)

以色列 與伊朗 開戰，打得難分難解，全世界都在看美國是否會加入以色列攻擊伊朗戰爭，最新的衛星圖像表明，如果美、以想要完全摧毀伊朗的核能力，就必須大幅升級襲擊規模，然而其引起的後果難以想像。

彭博資訊報導，衛星圖像顯示，經過以色列連續四天的轟炸後，至6月17日，伊朗核能設施僅略有損傷。就以6月17日最新拍攝的圖像來說，位於德黑蘭以南300公里(186英里)納坦茲(Natanz)伊朗主要鈾濃縮設施的受損情況，主要是電力開關站及變壓器，盡管這些設施很重要，但專家認為可在幾個月內修復。

在此之前，以色列軍方聲稱已對這個主要核子設施造成重創。

聯合國 核能監督機構國際原子能總署(IAEA)的前核查員凱利(Robert Kelley) ，曾是美國最重要的衛星圖像實驗室的負責人。他表示，在分析美國行星實驗室PBC(Planet Labs PBC)拍得的衛星圖像後，「以色列確實造成破壞，但也有很多(設施)是完整無損的」。

凱利表示，最受關注的是位於深埋山中的福爾多(Fordow)鈾濃縮設施，其深度至少接近100公尺，唯一最有效方式是使用美軍B-2轟炸機搭載的鑽地炸彈。

小型炸彈或許能夠摧毀福爾多的發電設施及通往的隧道，但要造成永久性摧毀，可能需要使用巨型鑽地炸彈，這意味著美軍要直接介入衝突。

凱利表示，美國和以色列面臨的問題是，福爾多的建造初衷就是為了抵禦攻擊，盡管一直受到國際施壓，但伊朗仍依計畫而行。

因此，這些衛星圖像凸顯了美國軍事規畫人員，在決定是否介入以伊衝突時所面對的巨大誤差，隨時會作出誤判。

此外，IAEA目前無法核實伊朗這些近乎武器級鈾濃縮庫存所在的具體位置，總幹事葛羅西(Rafael Mariano Grossi) 指鈾濃縮庫存的確切位置不明，而德黑蘭開戰前已警告若以色列發動襲擊，庫存就會轉移。

普遍認為，伊朗已將鈾濃縮庫存已轉移到多個地點，即使美國參與攻擊，也未必能夠完全摧毀目標。