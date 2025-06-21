「輝煌軍事勝利」川普全國演說：美軍徹底摧毀伊朗核設施

川普總統21日晚間發表全國演講，宣稱對伊朗的空襲行動為「一場輝煌的軍事勝利」。（路透）

根據華爾街日報(WSJ)報導，川普 總統21日晚間發表全國演講，宣稱對伊朗 的空襲行動為「一場輝煌的軍事勝利」，並強調伊朗的核設施「被徹底摧毀」。

川普表示，美軍空襲伊朗境內三處核設施：福爾多(Fordow)、納坦茲(Natanz)和伊斯法罕(Esfahan)，也就是伊朗核子基礎設施重鎮。

同時川普也放話警告伊朗，如果不同意透過外交方式解決問題，可能會繼續鎖定伊朗境內更多目標發動攻擊。

根據福斯新聞網(Fox News)主持人漢尼提(Sean Hannity)透露，川普告訴他，美軍襲擊福爾多使用約「五至六枚」的碉堡剋星(bunker-buster bombs)。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)則讚揚川普的決定，宣稱美國「做了其他國家辦不到的事」。

雖然美國打擊力道似乎有限，但美國的介入可能會加劇全球最重要能源設施中心的衝突。

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)18日公開宣稱伊朗絕不會投降，並揚言如果美國介入以伊衝突，將對派駐中東地區美軍發動攻擊；至於擁有美軍基地、石油 和天然氣資源豐富的海灣國家也憂心軍事衝突可能波及其領土。

美國官員21日稍早證實，有多架B-2隱形轟炸機向西飛越太平洋，同時國會兩位共和黨領袖已經提前聽取有關伊朗襲擊計畫報告，不過這次攻擊行動引發部分國會議員反彈，呼籲投票制止白宮發動進一步軍事行動。

國際原子能總署(International Atomic Energy Agency，IAEA)負責人警告，攻擊伊朗核設施存有極高的安全風險，不過也有核子專家認為鈾濃縮設施發生嚴重事故的風險非常低。