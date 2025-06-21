美情報：伊未決定是否建核武 川普再批：加巴德錯了

情報總監加巴德（右）3月在國會作證曾稱情報圈判斷伊朗沒有發展核武的計畫，但被川普總統（左）連續兩次公開否定。（路透）

川普 總統本周第二次批評美國國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)判斷不正確，20日稱她3月作證時聲稱伊朗 沒有開發核武器是「錯誤的」；不過美國情報部門和其他官員稱，雖然伊朗已擁有製造核彈 所需的大量濃縮鈾，該國尚未決定是否製造核彈。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，白宮本周表示伊朗擁有開發核武所需的一切，只需要伊朗最高領導人哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)批准，且有能力在數周內就準備好核武。川普表示，伊朗「非常接近」擁有核武。

加巴德3月份在國會作證時稱美國維持「伊朗沒有開發核武器、哈米尼也沒有授權他2003年中止的核武計畫」之評估。

川普總統20日第二度指情報總監加巴德「錯了」，他仍堅信伊朗有發展核武的計畫。（美聯社）

川普20日抵達新州被記者問到：「有什麼情報表明伊朗正研製核武？情報部門曾表示目前沒有證據表明此事。」川普回「那麼我的情報部門錯了，是誰說的？」記者回應是加巴德所說的後，川普又回「她錯了。」然後轉向下個問題。白宮表示，川普將在兩周內決定是否加入以色列打擊伊朗。

而紐約時報報導，今年3月情報機構上次討論伊朗意圖以來，這項評估一直沒有改變；但若美軍攻擊伊朗在福爾多(Fordo)的鈾濃縮設施，或以色列擊斃哈米尼，那伊朗很可能會轉向製造核彈。

以色列情報機構摩薩德(Mossad)認為伊朗可在15天內製造出核武；美國情報評估則保持認為伊朗可能需要幾個月甚至一年的時間才能製造出核武。一些官員認為，以色列是因為總理內唐亞胡想獲得美國支持軍事行動而做此評估。

美方也有人認為大型鈾庫存構成了威脅。美軍中央司令部指揮官庫里拉(Erik Kurilla)稱，伊朗的核庫存和可用的離心機可以在一周內生產武器級材料，如果政府決定全力製造核武，則可在三周內製造10個武器。

製造核武不僅需要鈾，還可能將其小型化以搭載在彈頭上。美國情報部門認為如果伊朗追求更粗糙的版本(更類似美國投在廣島的原子彈，重近一萬磅、長10呎，必須從飛機上投放，而非發射飛彈投放)，可能會縮短製造核彈的時間。