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情報總監上傳影片激怒川普 討論伊以衝突時被晾一旁

記者顏伶如／綜合報導
情報總監加巴德3月曾在國會作證指情報界認為伊朗沒有製造核武的企圖，被指與川普總統立場不同調，遭到冷落。(歐新社)
情報總監加巴德3月曾在國會作證指情報界認為伊朗沒有製造核武的企圖，被指與川普總統立場不同調，遭到冷落。(歐新社)

國家廣播公司(NBC)報導，川普政府內部討論以色列與伊朗衝突時，國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)卻被晾在一邊。多名資深官員透露，對於過去美國派兵到海外參戰向來大力抨擊的加巴德，如今已經不受川普青睞，但加巴德不會因為川普的伊朗政策而掛冠求去，即使美國參戰也一樣。

Axios新聞網站報導，消息人士說，加巴德原訂18日要對參議院情報委員會簡報，但臨時宣告延期，因為有白宮方面的上級交辦任務。

加巴德政治行情走跌，本周浮上檯面。加巴德今年3月在國會作證時說，美國情報界不認為伊朗正在打造核武。川普17日在空軍一號上面對媒體詢問對加巴德國會證詞有何看法時說：「我才不在乎她說什麼。」

知情人士指出，美國情報界對於伊朗是否擁有核武的看法，從加巴德今年3月在國會作證一直到現在都沒有改變。

多名資深官員透露，川普政府對以伊衝突進行內部討論時，加巴德被晾在一邊。官員說，加巴德到日本廣島(Hiroshima)訪問後，6月10日在社群平台X發表談話影片警告核子戰爭的危險，影片當中包括描述美國城市遭遇攻擊時的模擬景象，這支影片讓白宮團隊感到不悅。

政治新聞網站Politico報導，川普看到這支未經批准的影片後大怒，向白宮助理抱怨加巴德發言不當。

就在加巴德上傳影片的前幾天。以色列主戰派到白宮遊說川普支持以國攻擊伊朗。川普和一些親近盟友認為，加巴德是在警告他不要批准以色列攻擊伊朗，甚至當面向加巴德表達不滿。知情者指出，川普並非不喜歡加巴德這個人，但是這支影片讓他對加巴德較冷淡，而且川普討厭有人看來似乎在糾正他，而很多人認為影片企圖糾正政府的立場。

川普政府高層官員6月8日在大衛營(Camp David)開會討論以伊情勢緊張，加巴德並未參加，引起議論紛紛。白宮官員則說，加巴德缺席是因為有國民兵(National Guard)訓練的既定行程。

雖然加巴德立場似乎與川普政府不同調，但高層並沒有覺得嚴重到必須跟她切割的地步。加巴德曾任民主黨夏威夷州聯邦眾議員，曾參加2020年民主黨總統初選。

加巴德盟友受訪時說，加巴德在X平台發布的短片確實引起白宮官員不高興，不過有關川普與加巴德失和的媒體報導都過於誇大。盟友也說，網路傳言聲稱「如果川普決定攻打伊朗，加巴德便將辭職」是不實消息。

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