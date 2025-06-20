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川普改口 「2周內決定」美國是否攻打伊朗

記者陳熙文／華盛頓報導
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白宮新聞秘書李維特19日代替川普總統宣讀聲明，指川普會在兩周內決定是否攻擊伊朗，但川普仍要求伊朗先放棄核武計畫，回到談判桌。（歐新社）
白宮新聞秘書李維特19日代替川普總統宣讀聲明，指川普會在兩周內決定是否攻擊伊朗，但川普仍要求伊朗先放棄核武計畫，回到談判桌。（歐新社）

美國是否介入以色列伊朗戰爭，成為全球矚目焦點。川普總統19日表示，他將在2周內決定是否對伊朗出手；白宮指出，川普希望透過外交手段來解決問題，但川普不怕動武。

伊朗：若以不停止攻擊 不會回談判桌

根據路透社報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）與美國中東特使威科夫（Steve Witkoff）在衝突爆發後仍保持聯繫；阿拉奇向美方表示，若以色列不停止攻擊，伊朗不會返回談判桌。

川普是否對伊朗用兵態度模稜兩可，18日表示可能會也可能不會，他會在最後一刻決定。美國朝野近日對是否支持動武，也陷入辯論，莫衷一是，白宮則在19日將期限設定為兩周，顯示川普也陷入長考。

報導稱，川普已核可攻擊行動，但仍未決定何時行動。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）19日宣讀川普的聲明指出，基於未來仍有相當機會與伊朗談判，川普將在2周內決定是否對伊朗採取行動。

對於媒體詢問，如果伊朗決定不回到談判桌，川普是否打算在2周之後對伊朗發動攻擊？李維特回答說，川普言明，他會在2周內做出決定。

白宮：川普盼外交解決 不怕動武

李維特表示，川普是一名和平使者，是一位以實力謀取和平的總統，他永遠會抓住用外交手段來解決問題的機會，不過李維特也表示，川普也不會害怕動用武力。

李維特表示，在以色列的攻擊之下，伊朗現在正處於非常脆弱的狀態，指美方給出的提件非常務實、實際，伊朗應該達成協議，否則將面臨非常嚴重的後果。

以色列13日發動「崛起之獅行動」（Rising Lion），率先向伊朗發動攻擊，鎖定打擊伊朗的核子設施和長程飛彈能力；伊朗也以火箭、飛彈和無人機回擊，雙方互攻進入第七天。

美是否動用鑽地炸彈？戰局關鍵

由於以色列現階段沒有能力打擊伊朗深藏地下的「福爾多濃縮鈾實驗室」，美國是否動用B-2轟炸機投擲「碉堡剋星」GBU-57鑽地炸彈，成為決定戰局的關鍵。

李維特說，伊朗應該放棄濃縮鈾，同時絕對不能取得核子武器，「總統在這件事上非常清楚」；李維特也沒有否認美國和伊朗之間仍存有對話。

路透報導，阿拉奇在以色列對伊朗發動攻擊後，仍與威科夫數次通電，以尋求外交的解決方式；報導並引述一名外交人員的話指出，阿拉奇向威科夫表示，只要美方向以色列施壓結束戰爭，伊朗可以在核子議題上展現彈性。

白宮：伊朗擁有核武 只差一步

李維特表示，美國相信伊朗距離獲得核子武器只差臨門一腳，美國相信伊朗擁有所有取得核子武器的必要條件，只差伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）做出最後的決定；李維特說，伊朗只需要幾周的時間就能生產出核武。

李維特表示，如果伊朗生產出核武，不只對以色列，也對美國和全世界構成生存威脅；李維特說，全世界，包括俄羅斯都同意伊朗不能擁有核武。

華府智庫卡內基國際和平基金會的伊朗問題專家薩賈德普爾（Karim Sadjadpour）認為，如果伊朗選擇談判，伊朗不但可能要在核子設施上做出讓步，也可能針對地區性的議題讓步，包括停止支持伊朗的代理組織，如黎巴嫩軍事組織真主黨（Hezbollah）、葉門什葉派「青年運動」（Houthi）等；伊朗也可能在軍事上受到限制，包括減少飛彈生產。

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