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矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

打開潘朵拉盒子？美4架B-52H轟炸機 進駐印度洋基地

記者顏伶如、編譯季晶晶／綜合報導
美國的B-52H轟炸機進駐印度洋基地，B-52H可攜帶核彈，可就近對伊朗攻擊並威嚇。（美聯社）
美國的B-52H轟炸機進駐印度洋基地，B-52H可攜帶核彈，可就近對伊朗攻擊並威嚇。（美聯社）

審閱過情報的美國官員透露，伊朗正著手準備飛彈和其他軍備，一旦美國加入以色列對伊朗的戰事，將對中東美軍基地發動報復性攻擊。兩名伊朗官員也匿名證實，若美方出手，伊朗將優先鎖定駐伊拉克美軍，其次是位於其他阿拉伯國家、參與攻擊行動的美軍據點。

紐約時報引述官員分析，若美軍協助攻擊伊朗福爾多地下核設施，恐引發一連串報復，葉門青年運動民兵幾乎肯定將恢復紅海襲船行動，伊拉克與敘利亞的親伊朗民兵也可能攻擊當地美軍基地；荷莫茲海峽可能被布雷封鎖，牽制美軍艦隊。

目前駐阿聯、約旦和沙烏地阿拉伯等地的逾4萬美軍已進入高度戒備，伊朗飛彈能直接威脅巴林、卡達和阿聯美軍。

根據衛星圖像分析，印度洋狄耶戈加西亞島(Diego Garcia)基地有四架美軍B-52H同溫層堡壘轟炸機(B-52H Stratofortress)進駐。

狄耶戈加西亞島基地是美國向英國租借的亞太地區重要軍事設施，在阿富汗戰爭、伊拉克戰爭期間用來做為長程轟炸機與船艦的調度樞紐。

四架B-52H同溫層堡壘轟炸機可以攜帶核武或其他精準導引彈藥，17日被發現停在狄耶戈加西亞島南側停機坪。

一架C-17全球霸王Ⅲ(C-17 Globemaster Ⅲ)戰略運輸機以及六架KC-135空中加油機，也出現在狄耶戈加西亞島基地。

船舶追蹤服務網站Marine Traffic顯示，美國航空母艦尼米茲號(USS Nimitz)取消越南之行，駛向印度洋。

美方稍早已調派36架加油機至歐洲，用於支援可能參與空襲伊朗核設施和協助保護美軍基地的戰機。

有線電視新聞網(CNN)18日報導，獨立跨國智庫「歐洲對外關係委員會」(European Council on Foreign Relations，ECFR)資深政策研究員艾莉·格蘭馬耶(Ellie Geranmayeh)說，川普總統對於以色列與伊朗衝突面臨棘手抉擇，必須在外交斡旋或主動發動戰爭(a war of choice)之間二選一。

格蘭馬耶指出，倘若川普攻擊伊朗核子設施，伊朗將解讀為美國已經宣戰。

她表示，美國如果攻擊伊朗，彷彿打開「潘朵拉的盒子」(Pandora's box)，沒有人知道後續如何發展。她說，如果跟伊朗爆發衝擊，川普極可能將賠上總統任期的所有剩餘時間。

她說，從伊朗角度來看，投降絕對不是選項之一；伊朗明白在軍事層面並無勝算，但會想辦法確保不要淪為這場衝突的唯一輸家。

美國已在中東部署打擊群及機隊，隨時可以發動攻擊。圖為尼米茲號。（路透）
美國已在中東部署打擊群及機隊，隨時可以發動攻擊。圖為尼米茲號。（路透）

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