攻打伊朗？川普：最後1秒決定 哈米尼：絕不投降

川普總統18日在戰情室再度召開國安會議，是否對伊朗動手，川普表示，他喜歡在最後一秒決定。（歐新社）

以色列 與伊朗 衝突未歇，川普 總統考慮多種選項，其中包括美國攻打伊朗。華爾街日報(WSJ)18日報導，知情人士表示，川普17日晚間對資深助理說，他批准攻擊伊朗的計畫，還沒有發布最後命令是在觀察德黑蘭是否放棄核子計畫。川普說，他最後一秒決定。

傳川普已批准攻擊 取決伊朗是否放棄核計畫

位於伊朗北部福爾多(Fordow)山區地底深處的核子濃縮設施可能是美軍攻擊目標，軍事專家普遍認為，福爾多設施幾乎無法摧毀，除非動用威力最強的炸彈。

媒體詢問是否決定要攻打伊朗核子設備，川普18日早上回答：「我可能會，也可能不會。」川普重申，伊朗應該無條件投降。他說：「下周將有重大發展，或許不到一周之內。」

川普也說，已對伊朗下達「終極的最後通牒」，要求拆除核計畫。

川普18日再度召開戰情室會議，但未說明決定。川普稱，他喜歡在最後期限的前一秒做決定。

在川普總統要求伊朗無條件投降後，伊朗仍未屈服，18日繼續對以色列發動一波飛彈攻擊。（路透）

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)在18日稍早公布的預錄影片中說，伊朗絕不投降。他也對美國提出警告說，美軍任何介入都將帶來為美國自身帶來「無法彌補的傷害」。

過去幾天，美軍在中東地區加強部署。第三艘海軍驅逐艦進入東地中海，第二個航空母艦打擊群正駛向阿拉伯海。雖然五角大廈說軍力集結純屬防禦性質，但如果川普決定美國要加入以色列對伊朗的攻擊行動，近來這些部署將讓美軍處於較有利位置。華爾街日報分析，美軍部署也可能是用來對伊朗施壓，逼迫伊朗投降或讓步的策略。

白宮官員對國家廣播公司(NBC)表示，川普18日下午5時與國家安全團隊在白宮戰情室開會，這是兩天之內國安幕僚第二次開會。

報導指出，川普政府已經開始規畫如何在以色列大規模撤僑。有西方官員18日透露，美國可能在24小時內採取行動。

美國駐以色列大使哈克比(Mike Huckabee)18日表示，撤僑班機與船隻的出發已經安排妥當，協助想要離開以色列的美國公民出境。

川普18日多次表示伊朗官員希望能在白宮見面，但被伊朗官方社群媒體帳號否認，並譴責川普威脅哈米尼。

美聯社報導，歐洲外交官打算20日與伊朗對話。

以色列13日對伊朗發動空襲之後，雙方衝突在18日進入第6天。以色列解除了前幾天對日常生活的某些限制，意味著來自伊朗的飛彈威脅已經降低。以伊衝突爆發之初，川普強調以色列突襲行動與美國無關。不過，最近幾天川普透露美國可能參與行動，尋求比停火協議規模更大的結果。